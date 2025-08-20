فارغ از محتوای این بیانیه که بازی در زمین رژیم صهیونیستی محسوب می شود آنچه که در رابطه با آن حیرت انگیز است ژست اپوزیسیون گرفتن جریانی است که در عالی ترین سطح مدیریت اجرایی کشور حضور دارد.

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، جریان اصلاحات بعد از دولت خاتمی هیج نامزد رسمی دیگری در انتخابات ریاست جمهوری نداشت و حتی حمایت آن ها از حسن روحانی هم تاکتیکی به شمار می رفت اما این جریان در انتخابات گذشته به صورت رسمی از مسعود پزشکیان به عنوان گزینه خود حمایت کرد.

پزشکیان با سابقه سال ها فعالیت سیاسی در جریان اصلاحات در دولت سید محمد خاتمی هم سابقه وزارت داشت و هیچگاه عقبه سیاسی و انتساب به جریان اصلاحات را کتمان نکرده است.

از سوی دیگر معاون اول رئیس جمهور شناسنامه دار ترین چهره اصلاح طلب کشور است که او نیز همواره به عنوان یک چهره سیاسی اصلاح طلب شناخته شده است.

در میان وزرا و استانداران و معاونان رئیس جمهور هم چهره های اصلاح طلب کم نیستند اما از این گذشته کسانی که حتی ترددی کم به نهاد ریاست جمهوری داشته اند تائید می کنند که این نهاد در حال حاضر به پاتوق چهره های تندروی اصلاح طلب تبدیل شده که بر خلاف ضرب المثل رایج که گفته آش معاویه را خورده و برای امام حسین سینه می زنند این افراد آش امام حسین را خورده و دیگ یزید را هم می زنند .

چهره های منافق مسلکی که در ساعات اداری در نهاد ریاست جمهوری پست و مسئولیت دارند اما شب در گعده های تشکیلاتی مشغول نگارش بیانیه های ضد حکومتی هستند به هیچ وجه صلاحیت فعالیت در دولت جمهوری اسلامی را ندارند و جا دارد نهاد های امنیتی نسبت به پالایش دولت از عوامل نفوذی احزاب تندرو اقدام کنند.

در نهایت اینکه جریان اصلاحات می بایست نسبت به وضعیت فعلی که کشور به آن دچار شده پاسخگو باشد چرا که نه فقط دولت فعلی که دست کم سه دهه از عمر جمهوری اسلامی را گزینه های اصلی یا اجاره ای این جریان مدیریت کرده اند و نمی توانند همزمان با داشتن مسئولیت اجرایی در دولت ژست اپوزیسیون گرفته و برای کشور نسحه پیچی کنند.