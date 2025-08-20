En
وقتی دولت منتقد دولت می‌شود!

جریان موسوم به اصلاحات در رابطه با شرایط کشور بیانیه ای صادر کرد که در نوع خود عجیب بود.
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۱ 20 August 2025
فارغ از محتوای این بیانیه که بازی در زمین رژیم صهیونیستی محسوب می شود آنچه که در رابطه با آن حیرت انگیز است ژست اپوزیسیون گرفتن جریانی است که در عالی ترین سطح مدیریت اجرایی کشور حضور دارد.

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، جریان اصلاحات بعد از دولت خاتمی هیج نامزد رسمی دیگری در انتخابات ریاست جمهوری نداشت و حتی حمایت آن ها از حسن روحانی هم تاکتیکی به شمار می رفت اما این جریان در انتخابات گذشته به صورت رسمی از مسعود پزشکیان به عنوان گزینه خود حمایت کرد.

پزشکیان با سابقه سال ها فعالیت سیاسی در جریان اصلاحات در دولت سید محمد خاتمی هم سابقه وزارت داشت و هیچگاه عقبه سیاسی و انتساب به جریان اصلاحات را کتمان نکرده است.

از سوی دیگر معاون اول رئیس جمهور شناسنامه دار ترین چهره اصلاح طلب کشور است که او نیز همواره به عنوان یک چهره سیاسی اصلاح طلب شناخته شده است.

در میان وزرا و استانداران و معاونان رئیس جمهور هم چهره های اصلاح طلب کم نیستند اما از این گذشته کسانی که حتی ترددی کم به نهاد ریاست جمهوری داشته اند تائید می کنند که این نهاد در حال حاضر به پاتوق چهره های تندروی اصلاح طلب تبدیل شده که بر خلاف ضرب المثل رایج که گفته آش معاویه را خورده و برای امام حسین سینه می زنند این افراد آش امام حسین را خورده و دیگ یزید را هم می زنند .

چهره های منافق مسلکی که در ساعات اداری در نهاد ریاست جمهوری پست و مسئولیت دارند اما شب در گعده های تشکیلاتی مشغول نگارش بیانیه های ضد حکومتی هستند به هیچ وجه صلاحیت فعالیت در دولت جمهوری اسلامی را ندارند و جا دارد نهاد های امنیتی نسبت به پالایش دولت از عوامل نفوذی احزاب تندرو اقدام کنند.

در نهایت اینکه جریان اصلاحات می بایست نسبت به وضعیت فعلی که کشور به آن دچار شده پاسخگو باشد چرا که نه فقط دولت فعلی که دست کم سه دهه از عمر جمهوری اسلامی را گزینه های اصلی یا اجاره ای این جریان مدیریت کرده اند و نمی توانند همزمان با داشتن مسئولیت اجرایی در دولت ژست اپوزیسیون گرفته و برای کشور نسحه پیچی کنند.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
1
10
پاسخ
تقسیم مسئولین به اصلاح طلب و اصولگرا و انداختن تقصیرات گردن آن ، یکی از بدترین و رذیلانه ترین راه های توجیه وضع موجود است. برای من شهروند فرقی نمی کند که چه کسی الان در قدرت است و منتصب به گدام گروه!!
اینقدر جنگ زرگری درست نکنید . مملکت در اغماست.
اینقدر جنگ زرگری درست نکنید . مملکت در اغماست.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
دوست عزیز اینها نتیجه انتخابات خودمان هستند چرا نمی خواهید قبول کنید که به وعده های پوچ رای دادیم. چرا نقش خودمان در در این وضعیت گردن نمی گیریم و همه چیز را گردن دولت و مجلس می گذاریم اینا خودش رفتن در این مسئولیتها یا با رای دادن و حتی رای ندادن باعث شدیم. چرا برای من شهروند فرقی نمی کنه کی در مسند باشه؟ به هر کسی میشه اعتماد کرد؟ لطفا من شهروند را در حد گنجشک روی درخت تنزل نده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
متاسفانه تر و خشک با هم می سوزد!
شیعه علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
7
9
پاسخ
این نقد بی ادبانه و غیر واقعی نشانه نفوذ جریان جلیلی در تابناک می باشد.در تمام دوران حضور اصلاح طلبان در قدرت آنها فقط توانستند صدای جریانی باشند که خواهان اصلاح عقلانی مشکلات و معضلات کشور باشند تا بدور از هیاهوی گروههای فشار با حضور همه عقلای ایران مشکلات حل شود و تندروها هیچ گاه نگذاشتند اصلاحات تمام ظرفیت های خودش را بروز دهد چون تندروها مردم را در مقابل خود می دیدند.تابناک منصف باش و خوشحال از تک صدایی طالبانی نباش.
دکتر جقیقی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
1
2
پاسخ
الان جند تا و یا جند درصد از مدیران اجرایی کشور و یا وزرا اصلاح طلب هستند ؟!! افرین . انها در اقلیت هستند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
مهم این است پزشکیان اصلاح طلب است و در جایگاه! پشتش هم ظریف و روحانی! دیگر چه کم داریم!!
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

