تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران در روز جمعه ۳۱ مردادماه مصادف با ۲۸ صفر سالروز وفات حضرت محمد(ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) تعطیل است.

تعطیلی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار در روز ۲۸ صفر

روابط عمومی سازمان میادین تهران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تمامی میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار شهرداری تهران در روز جمعه ۳۱ مردادماه مصادف با ۲۸ صفر سالروز وفات حضرت محمد (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) تعطیل است.شهروندان می‌توانند جهت خرید آخر هفته خود در روز‌های چهار شنبه و پنج شنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر و از ساعت ۱۵ تا ۲۰ شب به میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار مراجعه کنند.