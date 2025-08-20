En
تعطیلی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار در روز ۲۸ صفر

تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران در روز جمعه ۳۱ مردادماه مصادف با ۲۸ صفر سالروز وفات حضرت محمد(ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) تعطیل است.
کد خبر: ۱۳۲۳۶۸۶
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۴۲ 20 August 2025
6081 بازدید

روابط عمومی سازمان میادین تهران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تمامی میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار شهرداری تهران در روز جمعه ۳۱ مردادماه مصادف با ۲۸ صفر سالروز وفات حضرت محمد (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) تعطیل است.شهروندان می‌توانند جهت خرید آخر هفته خود در روز‌های چهار شنبه و پنج شنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر و از ساعت ۱۵ تا ۲۰ شب به میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار مراجعه کنند.

 

 

میادین تره بار تعطیل ۲۸ صفر
