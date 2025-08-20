En
خبر خوش وزیر کار برای بازنشستگان

وزیر کار خبر داد: بازنشستگان تأمین اجتماعی در مرداد ۱۴۰۴ علاوه بر حقوق، بین ۳ تا ۴ میلیون تومان معوقات فروردین را دریافت می‌کنند.
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۶ 20 August 2025
با نزدیک شدن به روز‌های پایانی مرداد ۱۴۰۴، خبر خوشی برای بیش از چهار میلیون بازنشسته تأمین اجتماعی اعلام شد؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت مابه‌التفاوت حقوق فروردین‌ماه همراه با حقوق مرداد خبر داد.

 به گزارش تابناک به نقل از فردانیوز؛ بر اساس اعلام رسمی، بازنشستگان واجد شرایط می‌توانند منتظر واریز مبلغی بین ۳ تا ۴ میلیون تومان علاوه بر دریافتی ماهانه خود باشند. این خبر در شرایطی منتشر می‌شود که فشار‌های معیشتی ناشی از تورم، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این قشر از جامعه است.

 افزایش اخیر حقوق، بخشی از روند همسان‌سازی دریافتی بازنشستگان با سبد هزینه‌های واقعی زندگی محسوب می‌شود؛ اقدامی که در صورت اجرای مستمر، می‌تواند گامی مؤثر در جهت بهبود کیفیت زندگی بازنشستگان باشد. در این گزارش، به بررسی جزئیات زمان‌بندی واریز، مبلغ دقیق، دلایل این افزایش و تحلیل اثر آن بر معیشت بازنشستگان می‌پردازیم.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به‌طور رسمی اعلام کرده است که مابه‌التفاوت حقوق فروردین‌ماه بازنشستگان تأمین اجتماعی، معادل بین ۳ تا ۴ میلیون تومان، همراه با حقوق مردادماه به حساب این افراد واریز می‌شود. این افزایش بخشی از همسان‌سازی حقوق‌هاست و با هدف جبران بخشی از تورم سنگین و بالا بردن سطح رفاه بازنشستگان انجام گرفته.

مبلغ دقیق معوقات چقدر است؟

 حداقل افزایش: ۳ میلیون تومان

 حداکثر افزایش: ۴ میلیون تومان
 مبلغ دقیق بسته به شرایط حقوقی و سوابق فرد تعیین خواهد شد. 

جدول زمان‌بندی واریز حقوق مردادماه همراه با معوقات

بر اساس آخرین گزارش‌ها، معوقات فروردین‌ماه همراه با حقوق مردادماه طی روز‌های ۲۹، ۳۰ و ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ به حساب بازنشستگان واریز می‌شود.

هدف از پرداخت این افزایش چیست؟

 همسان‌سازی حقوق بازنشستگان: نزدیک‌تر کردن درآمد ثابت آنها به هزینه واقعی زندگی

 کاهش فشار معیشتی: در شرایطی که نرخ تورم بسیار بالا است، این تغییر می‌تواند تأثیر مثبتی در رفاه بازنشستگان داشته باشد

 پاسخ به مطالبات گذشته: این مابه‌التفاوت حاصل، معوقات ماه‌های قبل بوده است که تا کنون پرداخت نشده بودند 

واکنش کارشناسان؛ آیا کافی است؟

اگرچه افزایش ۳–۴ میلیون تومانی حقوق، گامی مثبت است، اما نرخ بالای تورم و سایر هزینه‌ها همچنان چالش‌ساز هستند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که برای بهبود واقعی معیشت بازنشستگان، نیاز به اصلاح ساختاری و مستمری بهتر در سیستم تأمین اجتماعی وجود دارد 

منابع مالی تأمین این افزایش چگونه تأمین شده؟

بر اساس گزارش‌ها، پس از جلسات هماهنگی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه، منابع لازم برای پرداخت این معوقات تأمین شده است

مهدی نژاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
0
12
پاسخ
تورم چندین درصدی افزایش قطره چکانی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
0
11
پاسخ
خبر خوش!!! پول خودمان را بعد از پنج ماه می‌خواهند بدهند شد خبر خوش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
0
5
پاسخ
هنوز فرق بازنشستگان دو صندوق را نمی دانی
راجع به تامین اجتماعی خبر داده ای .تصویر سازمان بازنشستگی را گذاشته ای |||||||||؟؟؟

خیلی با سوادی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
0
1
پاسخ
مابه‌التفاوت حقوق فروردین‌ماه بازنشستگان تأمین اجتماعی بیشتر از ۳ تا ۴ میلیون تومان هست.
بقیه مابه التفاوت را کی میدند؟
