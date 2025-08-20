En
فرار قاتل از مخفیگاه با چادر زنانه

مرد جوانی که دوست دوران کودکی خود را در یک دورهمی در ورامین به قتل رسانده بود، در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد.
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۱:۰۰ 20 August 2025
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بیستم دی‌ماه سال ۱۴۰۰، وقوع قتل مرد جوانی در یکی از باغ‌های ورامین از سوی چند جوان به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، گزارش داده شد.

با اعلام این خبر، تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به‌همراه بازپرس ویژه قتل راهی محل حادثه شدند و جسد مرد جوانی را به‌نام مجید مشاهده کردند که براثر ۳ ضربه چاقو به قتل رسیده بود؛ بررسی‌های اولیه هم نشان می‌داد که مقتول در جریان یک درگیری چندنفره قربانی جنایت شده است و قاتل دوست صمیمی او به‌نام پرهام بوده است.

یکی از افرادی که در محل شاهد جنایت بود در توضیح ماجرای جنایت گفت: مجید از دوستان سابق کودکی قاتل بود. از چند وقت گذشته در محله ما می‌گفتند که مجید ضبط ماشین پرهام را دزدیده است که به‌همین‌خاطر اختلافی میان آنها رخ داد. ساعتی پیش مجید در باغ با چند نفر از دوستانش به‌قصد تفریح آتش روشن کرده بود که ناگهان پرهام وارد شد و بدون آنکه چیزی بگوید او را هدف ۳ ضربه چاقو قرار داد، ما که خیلی ترسیده بودیم موضوع را به اورژانس گزارش دادیم، اما دیگر دیر شده بود.

بدین ترتیب اقدامات اطلاعاتی کلید زده شد و کارآگاهان پی بردند که مرد جنایتکار پس از ارتکاب قتل به یک خانه اجاره‌ای واقع در شهرک شهید بهشتی جایی که او در آنجا اقوام زیادی دارد، رفته است. تیم پلیسی پس از دریافت این اطلاعات مهم راهی محل موردنظر شدند، اما متهم متواری شده بود.

اقدامات فنی و مخابراتی پیرامون این پرونده همچنان ادامه داشت تا اینکه پس از ۳ سال ردّپای پرهام در یک کشتارگاه در یکی از روستا‌های طالقان ردیابی شد و مشخص شد که او هر چند ماه با مادرش در ورامین ملاقات می‌کند و برای انجام این کار از آنجا رفته است.

فرار متهم با چادر زنانه

کارآگاهان در گام بعدی محل ملاقات پرهام و مادرش را در ورامین شناسایی و پس از تعقیب و مراقبت‌های نامحسوس او را در یک عملیات غافلگیرانه بازداشت کردند؛ متهم در همان تحقیقات ابتدایی خود به ارتکاب جنایت اعتراف کرد و گفت: اولین‌بار که توانستم فرار کنم، داخل خانه خوابیده بودم، ناگهان دختربچه‌ای از اقوام به‌سمت پنجره آمد و با اضطراب گفت که پلیس سر کوچه حضور دارد، بلافاصله از جایم بلند شدم، یک چادر زنانه پوشیدم و با حفظ خونسردی و رفتار طبیعی، موفق شدم فرار کنم؛ پس از آن به‌سمت طالقان رفتم و در یک کشتارگاه کار می‌کردم، با کسی تماس نداشتم، اما مادرم را هر چند وقت یک‌بار به‌کمک و باهماهنگی زن عمویم می‌دیدم که آخرین‌بار سر قرار ملاقات دستگیر شدم.

با اتمام جلسات بازپرسی از متهم این پرونده، بازسازی صحنه جرم و تحقیقات تکمیلی، بازپرس شعبه هشتم دادسرای شهر ری، صدور قرار جلب به دادرسی را صادر کرد و کیفرخواست متهم به‌اتهام مباشرت در قتل عمدی صادر شد.

در دادگاه چه گذشت؟

ظهر امروز سه‌شنبه بیست‌وهشتم مردادماه، متهم از زندان قزل‌حصار به شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران اعزام شد و برای دفاع از خود پای محاکمه ایستاد.

در ابتدای جلسه کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرای شهر ری قرائت شد و سپس مادر مجید تنها اولیای‌دم پرونده در جایگاه حاضر شد و گفت: از سال‌های گذشته قاتل به خانه من رفت‌وآمد داشت و نان و نمک ما را خورده بود، از خون پسرم نمی‌گذرم و درخواست قصاص دارم، دیه هم نمی‌خواهم.

سپس متهم در جایگاه حاضر شد و ماجرا را این‌طور توضیح داد: من دوست صمیمی‌ام را به قتل رساندم، اما ناخواسته بود و قصدم ارتکاب جنایت نبود. شب حادثه به‌خاطر یکی از دوستان مشترک‌مان درگیر شدیم، آنها به‌سمت ما حمله‌ور شدند، من چاقو را از جیبم در آوردم و به‌قصد ترساندن فریاد زدم؛ "فاصله بگیرید فاصله بگیرید"، اما نمی‌دانم چگونه به بدن مجید اصابت کرد.

او ادامه داد: همه جا تاریک بود و این ماجرا کلاً ۲۰ ثانیه هم طول نکشید، پس از ارتکاب جنایت سریع باغ موردنظر را ترک کردم، چندین بار مخفیگاه خود را تغییر دادم، اما در نهایت دستگیر شدم، پشیمانم و به‌شدت شرمنده خانواده مقتول هستم، از آنها خواهش می‌کنم که من را ببخشند.

پس از پایان جلسه دادگاه، قضات دادگاه وارد شور شدند تا رأی پرونده متهم را صادر کنند؛ سیر مراحل قانونی پرونده در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران همچنان ادامه دارد.

