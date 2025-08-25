مستند سمساره ؛ گردش شگفت انگیز در سراسر جهان

مستند «سمساره» به کارگردانی «ران فریک» محصول سال 2011 است. این اثر سینمایی مستندی شاعرانه، بیکلام و چشمنواز است که با تصاویری شگفتانگیز از گوشهوکنار جهان، تماشاگر را به سفری معنوی و دروننگرانه دعوت میکند.در «سمساره»، خبری از گفتوگو، روایتگری یا خط داستانی مرسوم نیست؛ بلکه با استفاده از موسیقی تأثیرگذار و قاببندیهای هنرمندانه، تماشاگر به تأمل درباره زندگی، مرگ، مصرفگرایی، معنویت و رابطه انسان با طبیعت کشانده میشود. این مستند تلفیقی است از سینما و مراقبه، که در آن تصاویر، خود سخن میگویند. این مستند تجربهای متفاوت از فیلمدیدن است؛ تجربهای که فراتر از کلمات، با احساس و بینش سر و کار دارد. این شاهکار هنری را در تابناک تماشا کنید.
