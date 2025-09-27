۰۵/مهر/۱۴۰۴
Saturday 27 September 2025
۰۴:۰۰
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
قیمت حبوبات ارزان میشود؟
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
اجتماعی
»
اجتماعی
بازدید
6
6
بازدید
پ
خوراکیهایی برای افزایش هوش کودک
برای افزایش هوش کودک، مصرف مواد غذایی سرشار از اسیدهای چرب امگا 3، ویتامینها و مواد معدنی ضروری است.
کد خبر:
۱۳۱۶۳۲۰
تاریخ انتشار:
۰۵ مهر ۱۴۰۴ - ۰۴:۰۰
27 September 2025
کد خبر:
۱۳۱۶۳۲۰
|
۰۵ مهر ۱۴۰۴ - ۰۴:۰۰
27 September 2025
|
6
بازدید
6
بازدید
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
اشتراک گذاری
برچسب ها
خبر فوری
تغذیه
هوش
کودکان
مواد غذایی
آگهیهای ارزان خودرو در دیوار و شیپور تلهاند!
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شکلگیری عادات غذایی در نوزاد
اینستاگرام قاتل هوش کودکان
موادغذایی برای چاق شدن صورت
پیشگیری از بلوغ زودرس در کودکان با تغذیه سالم!
راهکار برای افزایش رشد قدی کودکان
اقلام قابل خریداری با «یارانه غذایی» برای کودکان
توجه به تغذیه کودکان سرمایهگذاری برای آینده است
سالمترین نوشیدنیها برای کودکان چیست؟
ضررهای بادام هندی برای کودکان
هوش فضایی چیست؛ ۹ روش تقویت این هوش در کودکان
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ
# خروج از ان پی تی
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
مخالفم
به طور مشروط موافقم
کاملاً موافقم
الی گشت
آخرین اخبار
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
دیکاپریو دوباره گیشه را تکان داد
کشتیگیر ایرانی هنگام پخش سرود آمریکا از روی سکو پایین آمد
روایت علی صبوری از بر باد دادن پول: جنبه نداشتم
تعطیلات اضطراری تا آخر ۱۴۰۴ چند روز خواهد بود؟
کار برای فلسطین را به اهالی فرهنگ بسپارید!/شعار «نه غزه، نه لبنان» محصول سرماخوردگی ذهن بود
اکثریت طالبان مخالف حضور آمریکا در پایگاه بگرام نیستند/ بیشترین تأثیر منفی امنیتی بر ایران است
چهره وحشتناک رئیسجمهور برکنار شده در دادگاه
لحظه زیر گرفتن یک مرد بعد از مشاجره در رانندگی
چرا همکاری هسته ای تازه ایران و روسیه مهم است؟
خداداد و استوری بهترین تماشاگران لیگ!
پخش دومین تکخوانی زن در صداوسیما
آلمان، تکلیف مکانیسم ماشه را مشخص کرد
AFC مهاجم کروات تراکتور را محروم کرد
واکنش رحمان عموزاد به لقب رحمانِ بیرحم
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
آژانس مسافرتی مهر پرواز
بلیط هواپیما چارتر
تور
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال میشود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمیتوانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکتها خبر ندارند قطعه موشک میسازند
بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
ویدیوی وزارت اطلاعات از خانه وزیر دفاع اسرائیل
ترمز قیمت طلا کشیده می شود؟ / زلزله قیمتی در بازار طلا و سکه
این بخش از نطق پزشکیان در نیویورک خبرساز شد
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شدهاند به دادمان برسید
سعید اسماعیلی ربات است؛ دانیال سهرابی گیر روباه مکار افتاد/ یک بار اخلاقی و اینبار مُهمدی؛ هیچوقت اینقدر برای کشتی گریه نکرده بودم
ایران هرگز دنبال ساخت سلاح هستهای نیست/اروپا به جای محکومیت اسرائیل، دوباره ایران را تحریم کرد!
فیلم شگفت انگیز وزارت اطلاعات از درون تاسیسات تسلیحات اتمی اسرائیل
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
(۱۵۰ نظر)
پزشکیان با ترامپ دیدار کند استیضاحش میکنیم
(۱۲۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکرهای در کار نخواهد بود
(۱۱۵ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!
(۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم میخواهند
(۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار میکند!
(۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش
(۷۳ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هستهای تعیین شود
(۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب میکنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
(۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!
(۵۹ نظر)
میگهای 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!
(۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان
(۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شدهاند به دادمان برسید
(۴۹ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانیها
(۴۸ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس
(۴۶ نظر)
tabnak.ir/005WQy
tabnak.ir/005WQy
کپی شد