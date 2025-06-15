En
تغییر نام خیابان خالد اسلامبولی به سیدحسین نصرالله

اعضای شورای شهر تهران تغییر نام ۱۱ معبر پایتخت را به تصویب رساندند و نام خیابان خالد اسلامبولی به نام سیدحسین نصرالله تغییر یافت.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز خود بررسی تغییر نام تعدادی از معابر پایتخت را روی میز بررسی خود قرار دادند و نرگس معدنی‌پور رئیس کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران با بیان اینکه در این جلسه نام‌گذاری‌های جدید برای معابر شهر تهران در نظر گرفته شده است، گفت: این تغییر نام‌ها در مناطق ۶،۳،۱۰،۱۱،۱۶،۱۷،۲۰ خواهد بود.

وی در تشریح تغییر نام‌ها گفت: خیابان خالد اسلامبولی در حد فاصل خیابان شهید بهشتی تا ابتدای خیابان گاندی منطقه ۶ به نام خیابان سید حسن نصرالله تغییر می‌کند. کوچه اول در بلوار امام خمینی منطقه ۱۰ به نام شهید داودعلی زکایی، خیابان شیرزاد در خیابان انقلاب در منطقه ۱۱ به نام استاد فریدون شهبازیان، کوچه سلیمانی در خیابان قزوین در منطقه ۱۱ به نام شهید عبدالله امانی و کوچه آزاده در خیابان شهید رجایی در منطقه ۱۶ به نام خیابان شهید مجید زردانیار تغییر نام دادند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر ادامه داد: بوستان جدید الاحداث در ۲۰ متری جوادیه در منطقه ۱۶ به نام غدیر نامگذاری شد. کوچه ۳۳ در خیابان شهید خدارحم شرفی در منطقه ۱۶ به نام شهید منصور مختاری، کوچه پنجم شرقی در خزانه منطقه ۱۶ به نام شهید محمود واحدی، فلکه دوم عباسی در خزانه منطقه ۱۶ به نام شهید یدالله قاسم زاده، کوچه عرب در میدان ابوذر منطقه ۱۷ به نام شهید علی دولتی و کوچه بهنام در خیابان شهید احمد غلامی شهر ری در منطقه ۲۰ به نام شهید علی محمد اسفندرانی تغییر نام دادند.

در پایان اعضای شورای شهر تهران تغییر نام ۱۱ معبر پایتخت را به تصویب رساندند.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
2
8
پاسخ
کار درستی بود حالا بالید رابطمون رو با مصر تقویت کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
0
9
پاسخ
عجب کا درخشانی در این شرایط
