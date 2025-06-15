۲۹/شهريور/۱۴۰۴
Saturday 20 September 2025
۱۳:۱۱
بین الملل
»
خاورمیانه
بازدید
6569
6569
بازدید
۱
پ
حمایت شبکه العالم از حمله ایران به اسرائیل
برخی از واکنشها و حمایت خبرنگاران فلسطینی و منطقهای شبکه العالم از حمله کوبنده ایران به رژیم صهیونی
کد خبر:
۱۳۱۱۷۶۹
تاریخ انتشار:
۲۵ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۴
15 June 2025
کد خبر:
۱۳۱۱۷۶۹
|
۲۵ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۴
15 June 2025
|
6569
بازدید
6569
بازدید
|
۱
اشتراک گذاری
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۲
در انتظار بررسی:
۱
انتشار یافته:
۱
علی
|
|
۲۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
0
3
پاسخ
یا ایهاالمسلمون التحدوا
الموت اسراییل
نابودی اسراییل نزدیک هست ، مسلمانان بیدار شوید که اسراییل نابود شدنی هست خیلی راحت
