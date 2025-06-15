En
حمایت شبکه العالم از حمله ایران به اسرائیل

برخی از واکنش‌ها و حمایت خبرنگاران فلسطینی و منطقه‌ای شبکه العالم از حمله کوبنده ایران به رژیم صهیونی
کد خبر: ۱۳۱۱۷۶۹
6569 بازدید
۱
حمایت شبکه العالم از حمله ایران به اسرائیل
علی
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
یا ایهاالمسلمون التحدوا
الموت اسراییل
نابودی اسراییل نزدیک هست ، مسلمانان بیدار شوید که اسراییل نابود شدنی هست خیلی راحت
