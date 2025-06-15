ماجرای نام مستعار شهید محمد باقری

از ماجراهای مهم دوران زندگی این دو برادر اعجوبه اطلاعاتی دفاع مقدس لحظه اولین مواجهه این دو با هم در پادگام موسوم به گلف است، جایی که هیچ یک نمی دانند آن یکی چه می‌کند و همکاری این دو باهم شروع شد.

به گزارش تابناک، از ماجراهای مهم دوران زندگی برادران شهید افشردی، این اعجوبه‌های اطلاعاتی دفاع مقدس، لحظه اولین مواجهه این دو با هم در پادگان موسوم به گلف است، جایی که هیچ یک نمی‌دانند آن یکی چه می‌کند و ماجرای همکاری این دو باهم شروع می‌شود.

شهید محمد حسین افشردی (سرلشکر شهید محمد باقری) در روایت خود از مواجهه با برادرش غلامحسین افشردی(سرلشکر شهید حسن باقری) یک ماه پس از شروع جنگ می‌گوید، وقتی که فکر می‌کند غلامحسین یک خبرنگار ساده است اما ماجرا برایش خیلی عجیب و به صورت دیگری رقم می‌خورد.

شهید محمد باقری یا محمدحسین افشردی که عضو سپاه پاسداران شده، از برادرش غلامحسین یا همان حسن باقری خبر دقیقی ندارد، فقط می‌داند که او خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی است و برای گزارش راهی اهواز شده، با اصرار زیاد به دنبال اعزام به منطقه است که در نهایت موافقت فرماندهان را جلب و با گروهی از همکاران پاسدار خود راهی اهواز شدند، اما وقتی وارد پادگان گلف که مقر فرماندهی سپاه در اهواز است، می شود با برادری مواجه شده که انگار خودش یک فرمانده است و ماجرای همراهی این دو و انتخاب نام محمد باقری برای محمد حسین افشردی که تا لحظه شهادت با او همراه است از همین لحظه رقم می‌خورد.