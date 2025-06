به گزارش تابناک به نقل از اداره ارتباطات شرکت مبین‌نت، در هفدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) که از ۱۸ لغایت ۲۱ خردادماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود، مبین‌نت به‌عنوان یکی از پیشران‌های تحول دیجیتال صنایع کشور با شعار Smart Solutions For The Financial Future حضور پیدا کرده و از دو راهکار جدید خود برای اتصال امن شعبه به دفتر مرکزی و راهکار مرکز داده ابری اختصاصی رونمایی کرد.

راهکار اتصال امن شعبه به دفتر مرکزی (اتصال تک نقطه‌ای)

شبکه خصوصی مجازی سازمانی یا VPN (Virtual Private Network)، راهکاری است که با رمزنگاری اطلاعات و ایزوله‌سازی ترافیک شبکه، امکان ارتباط امن بین دفاتر و شعب بانکی، بیمه‌ای و کارگزاری‌های بورس را فراهم می‌کند. این ارتباط به کمک پروتکل‌های رمزنگاری پیشرفته ایجاد می‌شود و تضمین می‌کند که داده‌های ارسالی و دریافتی در برابر دستکاری یا حملات سایبری محافظت شوند. VPN علاوه بر حفظ انتقال خصوصی داده‌ها، امکان دسترسی به منابع شبکه‌ای داخلی و خصوصی سازمان‌ها را فراهم می‌کند. در شبکه‌های سازمانی، VPN این امکان را به کارکنان آن سازمان می‌دهد که طی اتصالی امن و از راه دور و به صورت مستقیم به شبکه داخلی سازمان خود متصل شوند.

راهکار VPN-S (Single Point VPN) به کسب‌وکارهای شعبه‌محور از جمله نمایندگی بیمه‌ها، دفاتر پیشخوان دولت و کارگزاری‌ها اجازه می‌دهد تا با تامین یک شبکه اختصاصی بین شعبه و دفتر مرکزی، ارتباط امن و مستقل از اینترنت عمومی را برقرار کنند. این سرویس به‌ گونه‌ای طراحی شده که با ایجاد اطمینان‌خاطر برای تیم‌های فنی سازمان‌ها، دغدغه‌های مربوط به ارتباطات سازمانی را نیز برطرف می‌سازد. پیاده‌سازی این سرویس بر بستر LTE (4G) -3G -2G ، ترافیک نامحدود، نصب و راه‌اندازی سریع، بستر اختصاصی و پشتیبانی 24*7 از مهم‌ترین ویژگی‌های این سرویس به شمار می‌رود.

مرکز داده ابری اختصاصی یا VDC (Virtual Data Center)

با بهره‌گیری از مرکز داده ابری اختصاصی یا VDC (Virtual Data Center )، سازمان‌ها قادر خواهند بود کلیه اجزای زیرساختی از جمله ماشین‌های مجازی، فایروال، سوییچ و فضای ذخیره‌سازی را در قالب یک پلتفرم یکپارچه، امن و قابل ‌مدیریت سامان‌دهی کنند. این سرویس بر پایه استانداردهای بین‌المللی طراحی شده و پاسخ‌گوی نیازهای سازمان‌های بزرگ و پیشرو در لبه فناوری است. مرکز داده اختصاصی، بستری امن، مقیاس‌پذیر و کاملاً منعطف برای میزبانی و مدیریت منابع زیرساختی سازمان‌ها در فضای ابری را فراهم می‌کند. این راهکار به شرکت‌ها امکان می‌دهد بدون نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین در تجهیزات فیزیکی، از منابعی همچون سرور، ذخیره‌سازی، فایروال و شبکه مجازی، به‌صورت اختصاصی و مطابق با نیاز خود بهره‌مند شوند. VDC با فراهم‌سازی محیطی یکپارچه برای مدیریت زیرساخت‌های IT، به کسب‌وکارها کمک می‌کند هزینه‌های عملیاتی را کاهش و امنیت داده‌های خود را افزایش دهند. این راهکار انتخابی ایده‌آل برای سازمان‌هایی ا‌ست که به دنبال تحول دیجیتال، چابکی عملیاتی و افزایش بهره‌وری هستند.

مبین‌نت در حوزه خدمات سازمانی خود، تمامی سرویس‌های اختصاصی صنعت مالی را در قالب مفهوم «شعب متصل» (Connected Branches) ارائه می‌دهد تا تمامی نیاز‌های ارتباطی، زیرساختی،‌ ابری و هوشمندسازی سازمان‌ها و کسب‌وکار‌ها را به صورت یکپارچه پاسخ دهد.

این راهکار بسیاری از نیازمندی‌ها و چالش‌های سازمان‌های دارای شعب متعدد را برآورده می‌کند. مجموعه راهکارهای اختصاصی در حوزه‌های مدیریت، حراست، پشتیبانی، فناوری اطلاعات و... در کنار خدمات ارزش افزوده به مشتریان سازمان‌ها، تجربه یکپارچگی و هوشمندی را به ارمغان می‌آورد. راهکار شعب متصل سرویس‌های کنترل و پایش ساختمان‌ها، سیستم‌ها و مدیریت شعب از راه دور، دریافت انواع هشدارها در شعبه مرکزی، دریافت برخط انواع گزارش‌ها و تحلیل‌ها، مدیریت دسترسی‌ها و خدمات، امکان مدیریت دقیق، در لحظه و آسان را برای سازمان‌ها فراهم می‌کند.

نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۱ خردادماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و بازدیدکنندگان محترم می‌توانند از ساعت ۸ الی ۱۵، از غرفه مبین‌نت در سالن ۶ بازدید کرده و با راهکار‌های سازمانی مبین‌نت آشنا شوند.