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کد خبر:۱۳۰۹۰۵۶
کد خبر:۱۳۰۹۰۵۶
2571 بازدید
نظرات: ۲
نبض خبر؛

چگونه سقوط چائوشسکو رقم خورد؟

در دسامبر ۱۹۸۹، نیکلای چائوشسکو تلاش کرد با یک سخنرانی تلویزیونی گسترده، اعتراضات مردمی را مهار کند. اما تشویق‌های جعلی جای خود را به خشم واقعی داد. با گسترش اعتراضات و پیوستن نیروهای نظامی به مردم، چائوشسکو و همسرش با بالگرد گریختند، اما دستگیر و توسط دادگاه نظامی فوق‌العاده محاکمه شدند. اتهامات شامل نسل‌کشی و تلاش برای فرار با میلیاردها دلار بود. این زوج در همان روز اعدام شدند. سقوط آن‌ها نقطه پایانی بر حکومت کمونیستی رومانی بود.ویدیو را با زیرنویس اختصاصی تابناک تماشا کنید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
3
پاسخ
حالا چرا یاد چاشسکو افتادید؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
همونم بگو وسط این همه گرونی
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