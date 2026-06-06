چگونه سقوط چائوشسکو رقم خورد؟

در دسامبر ۱۹۸۹، نیکلای چائوشسکو تلاش کرد با یک سخنرانی تلویزیونی گسترده، اعتراضات مردمی را مهار کند. اما تشویق‌های جعلی جای خود را به خشم واقعی داد. با گسترش اعتراضات و پیوستن نیروهای نظامی به مردم، چائوشسکو و همسرش با بالگرد گریختند، اما دستگیر و توسط دادگاه نظامی فوق‌العاده محاکمه شدند. اتهامات شامل نسل‌کشی و تلاش برای فرار با میلیاردها دلار بود. این زوج در همان روز اعدام شدند. سقوط آن‌ها نقطه پایانی بر حکومت کمونیستی رومانی بود.ویدیو را با زیرنویس اختصاصی تابناک تماشا کنید.