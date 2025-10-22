مستند تماشایی از شهرام ناظری

استاد شهرام ناظری موسیقی دان و خواننده ایرانی است. شهرام ناظری در 29 بهمن 1328 در کوچه یخچالی در محله برزه‌دماغ (کرمانشاه) در خانواده‌ای کُرد آشنا با موسیقی و شعر متولد شد. وی صدای دل‌ نشینش را از پدر و مادر خویش به یادگار دارد و از دوران خردسالی توسط مادرش با شعر و آواز آشنا شد؛ پدرش نیز صدای لطیفی داشت و ضمن آشنایی با گوشه‌ها و ردیف‌های آواز ایرانی، سه‌تار هم می‌نواخت. وی از سبک قدما و خوانندگان آن دیار به خصوص «شیخ داوودی» خواننده بزرگ آن زمان بهره گرفته و نیز داشته‌هایش را در اختیار فرزندش گذاشت. در سال 1345 برای بهره‌گیری از محضر استادانی چون عبدالله دوامی، نورعلی خان برومند، عبدالعلی وزیری، محمود کریمی عازم تهران شد و ضمن بهره‌گیری از محضر این استادان، سه‌تار را نیز نزد استادان احمد عبادی، جلال ذوالفنون و محمود هاشمی فرا گرفت. شهرام ناظری به مدت یک سال نیز در تبریز با نوازندگان و موسیقی‌دانان آن دیار مانند غلامحسین بیگجه‌خانی و محمود فرنام قیطانچیان که خود از شاگردان اقبال آذر بودند در زمینه موسیقی ایرانی کار کرد و پس از آن به شکل جدی تر وارد عرصه شد و چند دهه آثار ماندگاری را خلق کرد. مستند پیدای ناپیدا روایتی متفاوت از زندگی پرفراز و نشیب استاد شهرام ناظری است.