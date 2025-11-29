باورهای غلط درباره سرخ کن بدون روغن

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، با این حال، مانند هر فناوری جدیدی، سوالات و نگرانیهایی نیز پیرامون آن شکل گرفت. آیا این دستگاهها واقعاً بیضرر هستند؟ آیا استفاده از آنها خطر ابتلا به سرطان را افزایش میدهد؟ یا پای باورهای غلط دیگری در میان است؟
باورهای غلط... چه کلمه آشنایی! مخصوصاً وقتی پای سلامتی و لذتهای کوچک زندگی در میان باشد. یکی از همین باورهای پرحاشیه، سوالی است که ذهن خیلیها را درگیر کرده: آیا سرخ کن بدون روغن واقعاً ضرر دارد؟ این سوال خود به شاخههای دیگری تقسیم میشود: آیا مواد غذایی در آن میسوزند و سرطانزا میشوند؟ آیا جنس بدنه یا سبد آن مواد مضری را وارد غذا میکند؟ آیا اصلاً این دستگاهها کارایی لازم را دارند؟ بیایید این نگرانیها را یک به یک بررسی کنیم.
آیا سرخ کن بدون روغن سرطان زاست؟ نگاهی دقیقتر به تکنولوژیهای سرخ کنها
نگرانی درباره سرطانزا بودن سرخ کن بدون روغن به دلیل ماده "آکریلامید" است که در غذاهای نشاستهای پخته شده در دمای بالا تشکیل میشود. اگرچه مطالعات حیوانی نشان دادهاند آکریلامید خطرناک است، اما تشکیل آن به دما و زمان پخت بستگی دارد، نه لزوماً روش پخت. جالب اینکه، سرخ کردن با هوای داغ (Air Frying) در مقایسه با سرخ کردن در روغن (Deep Frying) میتواند تشکیل آکریلامید را تا ۹۰٪ کاهش دهد، زیرا دما کنترلشدهتر است و روغن کمتری استفاده میشود.
فناوری Rapid Air نیز یکی دیگر از فناوریهای اختصاصی شرکت فیلیپس است؛ این فناوری باعث میشود غذا با هوای داغ در حال گردش پخته شود، بدون اینکه نیاز به روغن زیاد داشته باشد تا غذای سالم تری به شما هدیه دهد.
پس پاسخ به این شایعه، با اتکا به علم و فناوری به کار رفته در دستگاههای معتبر، عمدتاً منفی است؛ سرخ کن بدون روغن، بهخصوص مدلهای پیشرفته، نه تنها سرطانزا نیست، بلکه میتواند جایگزین سالمتری برای روشهای پخت با دمای بسیار بالا و روغن زیاد باشد.
مواد سازنده؛ نگرانی از پلاستیک و سیلیکون
نگرانی دیگر مربوط به جنس قطعات داخلی دستگاه، بهخصوص سبد و محفظه آن است. آیا پلاستیکهای به کار رفته در ساخت دستگاه در اثر حرارت، مواد شیمیایی مضری را وارد غذا میکنند؟ یا ظروف سیلیکونی که گاهی به عنوان لوازم جانبی استفاده میشوند، ایمن هستند؟
این نگرانیها قابل درک هستند. اما برندهای معتبر مانند فیلیپس، اهمیت ایمنی مواد در تماس با غذا را به خوبی درک میکنند. در ساخت سرخ کنهای فیلیپس از مواد باکیفیت، فود گرید (Food-Grade) و فاقد BPA (بیسفنول آ) استفاده میشود که مقاومت بالایی در برابر حرارت دارند و استانداردهای ایمنی بینالمللی را گذراندهاند. پوشش نچسب به کار رفته در سبدها نیز از مواد ایمن و مقاوم انتخاب میشود تا علاوه بر نچسبیدن غذا، هیچگونه واکنشی با مواد غذایی نداشته باشد.
در مورد ظروف سیلیکونی جانبی نیز، نکته کلیدی استفاده از سیلیکون مرغوب و استاندارد است که تحمل دمای بالا را داشته باشد. استفاده از لوازم جانبی بیکیفیت و غیراستاندارد در هر وسیله پختوپزی میتواند مخاطرهآمیز باشد. بنابراین، با انتخاب یک برند معتبر و استفاده صحیح از دستگاه و لوازم جانبی استاندارد، نگرانی را بابت سرطان زایی مواد سازنده سرخ کن، از بین میبرد.
آیا مواد مغذی در هوای داغ از بین میروند؟
برخی معتقدند که گرمای شدید در سرخ کن بدون روغن باعث از بین رفتن ویتامینها و مواد مغذی غذا میشود. حقیقت این است که تمام روشهای پخت، تا حدی باعث کاهش برخی مواد مغذی حساس به حرارت (مانند ویتامین C و برخی ویتامینهای گروه B) میشوند. اما سرخ کنهای بدون روغن به دلیل زمان پخت کوتاهتر نسبت به فر و عدم نیاز به غوطهور کردن غذا در آب (مانند آبپز کردن)، میتوانند برخی مواد مغذی را بهتر حفظ کنند. در مقایسه با سرخ کردن در روغن زیاد که میتواند باعث اکسیداسیون و از بین رفتن برخی ویتامینها شود، سرخ کردن با هوای داغ روش ملایمتری محسوب میشود. بنابراین، این باور که سرخ کن بدون روغن بیشتر از سایر روشها مواد مغذی را از بین میبرد، پایه علمی محکمی ندارد.
فیلیپس فراتر از یک سرخ کن، تضمین سلامتی و لذت پایدار
فیلیپس، با سابقهای درخشان و تعهد به نوآوری در لوازم خانگی، تنها یک دستگاه سرخ کن بدون روغن عرضه نمیکند؛ بلکه یک راهحل هوشمندانه برای آشپزی سالمتر و آسانتر ارائه میدهد. طراحی دقیق، استفاده از مواد اولیه مرغوب، و بهکارگیری فناوریهای انحصاری، سرخ کنهای فیلیپس را به انتخابی مطمئن برای خانوادههایی تبدیل کرده که به سلامت و کیفیت اهمیت میدهند.
تنوع مدلها پاسخگوی نیازهای مختلف است. از مدلهای جمعوجور برای افراد مجرد یا زوجها گرفته تا مدلهای XXL با ظرفیت بالا برای خانوادههای پرجمعیت، فیلیپس گزینههای متعددی پیش روی شما میگذارد. برای مشاهده و مقایسه انواع مدلها، میتوانید به صفحه محصولات سرخ کن فیلیپس در وبسایت فیلیپس ایران مراجعه کنید. علاوه بر سرخ کردن، بسیاری از این دستگاهها قابلیتهای دیگری مانند گریل کردن، کباب کردن، پختن کیک و نان، و گرم کردن مجدد غذا را نیز دارند و به یک دستیار همهکاره در آشپزخانه تبدیل میشوند.
خیال آسوده با پشتیبانی و اصالت کالا
هنگام خرید لوازم خانگی، بهخصوص لوازمی که با سلامت ما در ارتباط هستند، اطمینان از اصالت کالا و دسترسی به خدمات پس از فروش اهمیت ویژهای دارد. خرید از منابع نامعتبر ممکن است شما را با محصولات تقلبی یا بدون گارانتی مواجه کند. اطمینان از خرید محصول اصلی و بهرهمندی از گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش، با مراجعه به نمایندگی فیلیپس (فیلیپس ایران) امکانپذیر است. این امر تضمین میکند که شما از کیفیت و ایمنی محصول خریداریشده مطمئن هستید و در صورت بروز هرگونه مشکل، میتوانید از پشتیبانی لازم برخوردار شوید.
نتیجه گیری
پس، آیا سرخ کن بدون روغن ضرر دارد؟ وقتی صحبت از دستگاههای باکیفیت و استاندارد مانند سرخ کن بدون روغن فیلیپس میشود و از آنها به درستی استفاده میکنیم، پاسخ این سوال "نه" است. نگرانیها درباره سرطانزا بودن، مواد مضر در ساختار دستگاه یا از بین رفتن مواد مغذی، با توجه به فناوری پیشرفته و استانداردهای ساخت، عمدتاً بیاساس یا اغراقشده هستند. در حقیقت، این دستگاهها راهحلی عالی برای کاهش چشمگیر مصرف روغن و لذت بردن از طعمهای دوستداشتنی به روشی سالمتر ارائه میدهند.
با سرخ کنهای بدون روغن فیلیپس، شما نه تنها یک وسیله آشپزی، بلکه یک سبک زندگی سالمتر را به خانه میآورید. وقت آن رسیده که باورهای غلط را کنار بگذارید، به علم و فناوری اعتماد کنید و با خیال راحت، طعم بینظیر سلامتی را در کنار خانواده بچشید.