ضریب هوشی ایرانی ها بالاتر است یا آمریکایی ها ؟

IQ به عنوان یک نسبت بین سن ذهنی (به دست آمده از نتایج تست‌های هوش) و سن تقویمی (سن واقعی فرد) محاسبه می‌شود و سپس این نسبت در ۱۰۰ ضرب می‌شود تا نمره IQ به دست آید.

برای تست‌های هوش مدرن، نمره خام از تست به توزیع نرمال با میانگین ۱۰۰ و انحراف معیار ۱۵ تبدیل می‌شود. این به این معناست که حدود دو سوم جمعیت نمرات IQ بین ۸۵ تا ۱۱۵ را دارند، و تنها حدود ۲ درصد از جمعیت نمراتی بالاتر از ۱۳۰ یا پایین‌تر از ۷۰ دارند.IQ به عنوان یک ابزار ارزیابی برای سنجش توانایی‌هایی مانند استدلال منطقی، حل مسئله، تفکر انتزاعی، یادگیری و حافظه استفاده می‌شود.

به گزارش تابناک، بر اساس مطالعه‌ای که در "Estimation of Mean Intelligence Quotient with Wechsler Scale in Iran: Systematic Review and Meta-Analysis" منتشر شده ()، میانگین ضریب هوشی (IQ) در ایران با استفاده از مقیاس وکسلر ۹۷.۱۲ برآورد شده است. در مقایسه، میانگین جهانی ضریب هوشی به عنوان یک استاندارد بر روی ۱۰۰ تنظیم شده است، با انحراف معیار ۱۵ که به این معناست که بیشتر جمعیت جهان بین ۸۵ تا ۱۱۵ قرار دارند.

بنابراین، بر اساس این داده‌ها، میانگین ضریب هوشی ایرانی‌ها (۹۷.۱۲) کمتر از میانگین جهانی (۱۰۰) است. البته باید توجه داشت که این اعداد بر اساس مطالعات خاص و با استفاده از معیار‌های خاصی محاسبه شده‌اند و ممکن است تفاوت‌های فرهنگی، آموزشی و دیگر عوامل نیز در این ارزیابی‌ها تأثیرگذار باشند.

متوسط ضریب هوشی آمریکایی‌ها

مطابق با داده‌های منتشر شده در وب‌سایت Nch Stats (www.nchstats.com) در تاریخ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۴، متوسط ضریب هوشی (IQ) در ایالات متحده آمریکا حدود ۹۸ تخمین زده شده است. این میانگین با توجه به اینکه IQ تست‌ها با یک میانگین استاندارد ۱۰۰ طراحی شده‌اند، کمی پایین‌تر از میانگین جهانی استاندارد قرار می‌گیرد، اما در محدوده‌ی نرمال باقی می‌ماند. همچنین، در این مطالعه اشاره شده که میانگین IQ مردان آمریکایی (۹۹) کمی بالاتر از زنان (۹۷) است.