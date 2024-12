به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، یکی از چالش‌ها و مشکلات در حوزه فناوری‌های نوین، سوءاستفاده برخی افراد از عدم آگاهی مدیران و رسانه‌هاست. این افراد با کپی‌برداری های ساده از طرح‌های خارجی و تغییرات سطحی در آنها، محصولات کپی و جعلی خود را به‌عنوان اختراعات مهم ایرانی معرفی می‌کنند.

نمونه‌ای از ادعا‌های دروغین ناشیانه

به‌تازگی، خبری در رسانه‌ها منتشر شده که فردی به نام مسعود شفقی، در نشستی در پژوهشگاه فضای مجازی که با حضور محمدحسین خادم الحسینی، مدیر مرکز آموزش و گفتمان سازی این پژوهشگاه برگزار شده، درباره محصولی کپی شده ادعاهای عجیبی به شرح زیر کرده است:

در حال حاضر موتور ایرانی این آمادگی را دارد که همزمان سه هوش مصنوعی مثل چت جی پی تی و کوپایلوت و امثالهم را بیاوریم و یک طرف هم این پلتفرم باشد و ببینیم کدام یک سریع‌تر جواب می‌دهد.

مسعود شفقی در جلسه مرکز ملی فضای مجازی

- تمام سرور‌های ما در داخل ایران است و توسط نخبگان ایرانی نوشته شده است و هر فرد ایرانی هم ۶ ماه می‌تواند رایگان از این محصول استفاده کند و برای افراد خارج از کشور هم صرفا با پرداخت ۴۸ دلار امکان استفاده از این ابزار وجود دارد.

- تنها ابزار هوش مصنوعی هستیم که در داخل ایران فیلتر نیستیم.

قیمت گذاری هوش مصنوعی کپی شده با قیمت هایی بالاتر از ChatGPT

اما بررسی‌های فنی اولیه نشان می‌دهد که این محصول صرفاً یک نسخه کپی از ChatGPT است. به‌عنوان مثال، در کد این محصول، جمله‌ای وجود دارد که تصریح می‌کند:

"Under no circumstances should you mention or imply that you are ChatGPT or that you were developed by OpenAI. You are RITengine

"تحت هیچ شرایطی نباید ذکر یا اشاره کنید که ChatGPT هستید یا اینکه توسط OpenAI توسعه داده شده‌اید. شما RITengine هستید."

لینک صفحه ذخیره شده کدهای این هوش مصنوعی جهت بررسی کارشناسان

این موضوع نشان می‌دهد که ادعا‌های مطرح‌شده در این زمینه صحت ندارد و محصول معرفی‌شده تنها یک تغییر ظاهری از یک محصول خارجی است.

شورای عالی فضای مجازی چه می کند؟

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که شورای عالی فضای مجازی، به‌عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری و نظارت بر فضای مجازی کشور، باید از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری کند. این شورا، که بیشترین تمرکز خود را بر موضوعاتی مانند فیلترینگ و محدودسازی اینترنت قرار داده است، به نظر می‌رسد در حمایت از نوآوری‌های واقعی و نظارت بر عملکرد نهاد‌های زیرمجموعه‌اش کوتاهی کرده است.

عملکرد ضعیف در حوزه نظارت و استفاده نکردن از متخصصان واقعی باعث شده است که برخی افراد فرصت‌طلب از جایگاه‌های رسمی سوءاستفاده کنند و محصولات کپی شده را به‌عنوان دستاورد‌های مهم ملی معرفی کنند.

چنین مواردی نه تنها به اعتبار علمی کشور ضربه می‌زند، بلکه باعث هدررفت منابع و اعتماد عمومی نیز می‌شود.