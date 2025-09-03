En
تتوی ژوتا روی پای ستاره پرتغالی الهلال + عکس

روبن نوش، ستاره پرتغالی تیم فوتبال الهلال عربستان تصویر هم تیمی سابق خود را که اخیراً در یک تصادف رانندگی جان خود را از دست داد، روی پای خود تتو کرده است.
کد خبر: ۱۲۷۵۱۰۷
425 بازدید

تتوی ژوتا روی پای ستاره پرتغالی الهلال + عکس

روبن نوش در تمرینات تیم ملی پرتغال با تتوی جدیدی پا به زمین گذاشت که تصویر دیوگو ژوتا، دوست صمیمی را به یادگار روی پایش تتو کرده است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، روبن نوش، ستاره تیم ملی فوتبال پرتغال که اکنون عضو باشگاه الهلال عربستان است، بیش از دیگر بازیکنان پرتغالی به دیوگو ژوتا ستاره فقید لیورپول نزدیک بود.

او با حرکتی تازه این رفاقت را ابدی کرد و تصویری از خودش و ژوتا را روی پای خو تتو کرده است. علاوه بر انتشار تصاویر این تتو روی پای نوش، حساب رسمی تیم ملی پرتغال هم ویدیویی منتشر کرده که این تتو را روی پای نوش نشان می‌دهد که در آن با آغوش کشیدن ژوتا تصویری احساسی به ثبت رسیده است.

تتوی ژوتا روی پای ستاره پرتغالی الهلال + عکس

روبن نوش پیش از این هم شماره ۱۸ پرتغال را از تن درآورده بود تا شماره ۲۱ که به دیوگو ژوتا تعلق داشت را به تن کند.

