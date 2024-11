نحوه مصرف درست ویتامین D چگونه است؟

به گزارش «تابناک» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ شاید بر کسی اهمیت فراوان مصرف ویتامین D پنهان نباشد؛ اما رازی در این خصوص وجود دارد تا بتوانید از این مکمل قدرتمند به درستی بهره‌مند شوید.

استفاده از مولتی ویتامین یا تعداد انگشت‌شماری از مکمل‌ها به شکل روزانه مانند یک پیروزی در حفظ و مراقبت از خود به نظر می‌رسد. این مسأله خصوصا زمانی که شما ویتامین D را به عنوان یک نوع رژیم غذایی به حساب آورید، درست‌تر به نظر خواهد رسید.

Eat This, Not That نوشت: با این حال، یک متخصص تغذیه آمریکایی می‌گوید در صورتی که شما مکمل ویتامین D را با گروه مهمی از غذاها ترکیب نکنید، به احتمال زیاد قادر نخواهید بود تا بدن خود را برای جذب خواص گسترده این ویتامین فعال کنید.

این در حالی است که طبق اعلام مایو کلینیک - از معتبرترین مراکز و دانشگاه‌های علوم پزشکی جهان- افراد بین یک تا ۷۰ سال باید روزانه ۶۰۰ یکای بین المللی (IU) ویتامین D مصرف کنند. پس از ۷۰ سالگی، این مقدار باید به ۸۰۰ (IU) افزایش یابد.

اگر شما از کسپول ویتامین D برای رسیدن به میزان مصرف مورد نیاز خود بهره می‌برید، این عاقلانه است؛ اما علم می‌گوید شما باید این کپسول را با چیز دیگری مصرف کنید.

همانطوری که پایگاه «MindBodyGreen» می‌نویسد، ویتامین D یک ویتامین محلول در چربی است. این بدان معناست که بر خلاف دیگر ویتامین‌ها، این ویتامین در صورت همراه شدن با آب، در آن حل نمی‌شود. در عوض باید با چربی جفت شود تا به درستی در بدن توزیع و جذب شود.

به گفته این کارشناس تغذیه، یک کلید مهم در این زمینه، آن است که چربی که در کنار ویتامین D مصرف می‌کنید، باید چربی مفید باشد. او از روغن زیتون، آووکادو و کتان به عنوان نمونه‌هایی از چربی‌های سالم نام می‌برد.

اما چه میزان چربی لازم است؟

یک مطالعه در سال ۲۰۱۳ نشان داد که غذاهای حاوی حدود ۱۰ گرم چربی ممکن است جذب ایده آل ویتامین D را پشتیبانی کنند. پس چند برش ماهی قزل آلا دودی یا یک مشت کوچک آجیل یا یک قاشق غذاخوری کره آجیل طبیعی که در اسموتی صبح شما مخلوط شده باشد، می‌تواند مفید به نظر برسد.