ساعی سرمربی تیم ملی تکواندوی زنان شد

جلسه کمیته فنی فدراسیون تکواندو عصر روز چهارشنبه با حضور اعضای جدید تشکیل و در نهایت سرمربی تیم ملی بانوان معرفی شد.
به گزارش تابناک و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، از سوی هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو مرتضی کریمی، یوسف کرمی، مریم آذرمهر، حمید باقی نژاد و وحید خسروشاهی به عنوان اعضای جدید کمیته انتخاب و معرفی شدند.
نخستین جلسه کمیته فنی با اعضای جدید عصر امروز برگزار و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مختلف در نهایت به فاصله اندک دو رویداد مهم قهرمانی جهان و بازیهای کشورهای اسلامی و اعزام دو تیم مختلف به رویدادهای فوق، مقرر شد سجاد مردانی و اسماعیل اسماعیل پور در گروه مردان و آزاده یاسایی و پریا پورنعمت در گروه دختران به کادر فنی تیمهای ملی اضافه شوند. این مربیان قرار است در زمان اعزام تیم ملی های ملی به مسابقات قهرمانی جهان تمرینات ملی پوشان اعزامی به بازیهای های کشورهای اسلامی را برعهده خواهند داشت.
در جلسه فوق در خصوص کادر فنی تیم ملی بانوان نیز صحبتهایی مطرح شد. مریم آذرمهر در این خصوص توضحیاتی ارائه نموده و عنوان داشت که به دلیل اهمیت مسابقات جهانی و بازیهای آسیایی کشورهای اسلامی تغییر کادر فنی به صلاح نیست که پس از تائید سایر اعضا مقرر گردید مهروز ساعی به عنوان سرمربی تیم ملی کار خود را پیگیری خواهد کرد. نیلوفر صفریان و شیما خلیل ارجمندی همکاران وی در این رقابتها خواهند بود.
رقابتهای قهرمانی جهان دوم تا هشتم آبان ماه به میزبانی چین برگزار خواهد شد. بازیهای کشورهای اسلامی نیز ۱۶ تا ۳۰ آبان ماه در عربستان و شهر ریاض برگزار خواهد شد.
به گزارش تابناک، پیش از این مینو مداح، سرمربی موفق تیم ملی زنان تکواندوی ایران عهدهدار این مسئولیت بود که تیم ملی زنان ایران با هدایت او یک سال پیش دو مدال (نقره و برنز) از رقابتهای المپیک ۲۰۲۴ پاریس کسب کرد. مداح پس از المپیک به دلیل برخی اختلافها با هادی ساعی، از تیم ملی جدا شد و حالا پس از مدتها که تیم ملی تکواندوی زنان سرمربی نداشت، مهروز ساعی به عنوان سرمربی جانشین مداح شده است.
