انتخاب معادل فارسی عجیب برای ترند

به گفته نسرین پرویزی معاون واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، واژه فارسی «گرایه» برآمده از گرایش را معادل واژه تِرِند | Trend تصویب کرد، چرا که به تصویر این فرهنگستان، ترند به معنای چیزی است که مردم به آن علاقه نشان می‌دهند! این در حالی است که این واژه به طور کل اشتباه است و ترند به معنا روند است و نه علاقه! به عنوان نمونه در جمله «One region is attempting to buck the trend of economic decline / یک منطقه در تلاش است تا روند کاهش اقتصادی را کاهش دهد» خبری از علاقه نیست و بنابراین اساساً ترجمه فرهنگستان اشتباه است. توضیحات بامزه پرویزی را می‌بینید و می‌شنوید.