سرپیچی درویش از مالک پرسپولیس؛ استعفا نمیدم!

رضا درویش که مدتی است فشار برای برکناری یا استعفای او از مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس افزایش یافته، اعلام کرده قصد استعفا ندارد و به کارش ادامه می‌دهد.

عزل و نصب مدیران در باشگاه‌های فوتبال شاید به یک اشاره‌ای انجام شود، اما انگار موضوع در پرسپولیس کمی تفاوت دارد و رضا درویش برخلاف پیش‌بینی‌ها همچنان بر مسند کار نشسته است.

به گزارش تابناک، فشارها برای استعفا یا برکناری رضا درویش از مدیرعاملی پرسپولیس بیشتر از هر زمان دیگری حس می‌شود، اما او هنوز قصد دارد به کار خود در این باشگاه ادامه دهد. این در حالی است که چند روز پیش مهدی احمدی، مدیرعامل بانک شهر و به نوعی مالک باشگاه پرسپولیس در صحبت با رسانه‌ها اعلام کرد: «درویش هم برای پرسپولیس آنقدر دلسوزی دارد که اگر نیاز باشد خودش استعفا دهد.»

در محافلی این موضوع مطرح شده است که بانک شهر قدرت برکناری رضا درویش را ندارد و شاید این صحبت از جایی مطرح شد که چندی پیش از سوی برخی مدیران این بانک نقل قولی در فضای رسانه‌ای منتشر شد که آنها قصد برکناری مدیرعامل پرسپولیس را داشته‌اند، اما از بالا این اجازه داده نشد. با این حال احمدی در واکنش به قدرت بانک شهر برای برکناری رضا درویش گفته است: «حتماً بانک شهر قدرت برکناری درویش را دارد. با کسی عقد اخوت نبستیم.»

صحبت‌های احمدی این امید را به هواداران پرسپولیس داده بود که شاید آنها قصد برکناری درویش را دارند یا قرار است او را مجبور به استعفا کنند، اما سایت ورزش سه به نقل از رضا درویش نوشته است که او قصد استعفا ندارد: «مدیرعامل سرخ‌ها شب گذشته، در میان جمعی از دوستان قدیمی‌اش حاضر شد و در این مراسم با هم‌دوره‌ای‌های خود دیدار و گفت‌وگو کرد. جالب اینکه او در جریان حضور در این مراسم در صحبت کوتاهی اعلام کرد در شرایط کنونی هیچ برنامه یا تمایلی برای استعفا ندارد و به کار خود در باشگاه پرسپولیس ادامه خواهد داد.»

هواداران پرسپولیس با توجه به شرایط این تیم در نقل‌وانتقالات پیش فصل و نتایج سرخپوشان در شروع لیگ، خواهان استعفا یا برکناری رضا درویش از مدیریت باشگاه پرسپولیس هستند.