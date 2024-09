ضرورت مقابله با اسرائیلیات جنگ روانی 

یکی از حوزه‌هایی که اسرائیل همواره به آن توجه ویژه‌ داشته و تحقیقات گسترده‌ای در آن انجام داده، «روان‌شناسی» جوامع منطقه است. اسرائیلی‌ها همواره در صدد آن بودند تا با شناسایی دقیق باورها، تعصبات، حساسیت‌های فرهنگی و اجتماعی، تروماهای جمعی و تاریخی و پیش‌فرض‌های ذهنی مردم این جوامع، در مقاطع حساس، به احساسات و افکار و واکنش‌های آن‌ها جهت بدهند.

ران شلایفر (Ron Schleifer) - متخصص جنگ روانی و رئیس «مرکز دفاع و ارتباطات آریل» اسرائیل - در کتاب "Psychological warfare in the context of the Arab-Israeli conflict" بر این نکته تأکید می‌کند که جنگ روانی از زمان قیمومیت بریتانیا در فلسطین تا مناقشات اخیر، به‌ عنوان یکی از ابزارهای کلیدی اسرائیل برای کنترل افکار عمومی عرب‌ها مورد استفاده قرار گرفته و اسرائیل به‌ طور مداوم سعی کرده تا از این ابزار برای ایجاد شکاف در جبهه مخالفان و مدیریت تصویر خود در اذهان عمومی بهره‌برداری کند.

آن‌ها همواره پس از هر عملیات نظامی یا تروریستی، یک عملیات روانی قدرتمند نیز به راه می‌اندازند تا مکمل اهداف‌ اولیه شود؛ احساسات را جهت‌ بدهد، تحلیل‌ها را مخدوش سازد، افکار عمومی را به سمتی که می‌خواهند هدایت کند و زمینه‌ساز عملیات آینده شود.

این عملیات روانی می‌تواند با هدف القای احساس شکست، حس تحقیر، سست کردن عزم مقاومت، از بین بردن اعتماد عمومی، فروپاشی روانی یا ایجاد تنش‌ و تفرقه در جبهه مقابل باشد.

متاسفانه در بسیاری از موارد، به‌ ویژه زمانی که جامعه در شوک و بهت ناشی از یک عملیات نظامی یا تروریستی فرو رفته و آمادگی پذیرش القائات روانی را دارد، اسرائیلی‌ها موفق می‌شوند همان احساسات و افکار مخربی را که می‌خواهند در ذهن بخش‌هایی از مردم و حتی نخبگان سیاسی تزریق کنند.

در این روزها، پس از شهادت سید حسن نصرالله، شاهد تزریق انواع تئوری‌های توطئه، القائات تفرقه‌انگیز، و جهت‌دهی به خشم عمومی مردم منطقه هستیم؛ هدف این جنگ روانی ایجاد شکاف در جبهه مقاومت، بی‌اعتماد ساختن نیروهای مقاومت نسبت به یکدیگر، بدنام کردن ایران در کشورهای همسایه، و به جان هم انداختن جریان‌های سیاسی داخل ایران و نابودی پروژه «وفاق ملی» و جلوگیری از ترمیم شکاف میان حاکمیت و ملت است.

از جمله این سم‌پاشی‌های خطرناک، ترویج این توهم توطئه است که بخشی از نظام سیاسی ایران - حتی شخص رئیس‌جمهور و نزدیکانش - در سفر خود به نیویورک بر سر طرح ترور دبیرکل حزب‌الله با اسرائیل و قدرت‌های غربی معامله کرده‌اند و به یار و همرزم دیرینه خود از پشت خنجر زده‌اند.

کاملاً روشن است که این نوع خیالبافی‌ها مستقیماً در اتاق‌های عملیات جنگ روانی اسرائیل طراحی و پرداخته شده و بلافاصله پس از ترور سید حسن نصرالله، با هدف تخریب اعتبار ایران، هدایت خشم عمومی مردم لبنان به سمت ایران، ایجاد بی‌اعتمادی و پارانویا در میان مردم منطقه نسبت به ایران، و همچنین ایجاد شکاف میان جریان‌ها و جناح‌های سیاسی داخلی، توسط عوامل رسانه‌ای اسرائیل در افکار عمومی تزریق می‌شود.

در شرایط فوق‌العاده حساس کنونی، که جبهه مقاومت ضربه سختی را متحمل شده و دشمن صهیونیست گستاخ‌تر از همیشه علناً ایران را به حمله نظامی تهدید می‌کند، هرگونه دامن زدن به این اسرائیلیات جنگ روانی و انتشار آن‌ها به‌ عنوان نظریات موجه سیاسی - چه از روی ساده‌لوحی و چه با اهداف مغرضانه جناحی - ضربه سنگینی به امنیت ملی، ساختار جبهه مقاومت و آینده مردم غزه و منطقه است.

علی نصری