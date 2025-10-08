En
دیدار هاشمیان و مالدینی در تمرین پرسپولیس

تمرین پرسپولیسی‌ها در روز چهارشنبه یک میهمان ویژه داشت و مدیر آکادمی باشگاه با حضور در محل تمرینات با کادرفنی و بازیکنان دیدار کرد.
دیدار هاشمیان و مالدینی در تمرین پرسپولیس

به گزارش تابناک، تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس صبح امروز، چهارشنبه با برگزاری در سالن بدنسازی و همچنین زمین شماره دو مجموعه ورزشی آزادی پیگیری شد که رضا شاهرودی هم میهمان ویژه تمرینات بود.

شاهرودی که در زمان بازیگری خود از هواداران لقب رضا مالدینی گرفته بود، در شرایطی در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی مورد استقبال کادرفنی و بازیکنان قرار گرفت که باتوجه به حضور برخی نفرات اصلی تیم در اردوی تیم ملی، هاشمیان تعدادی از بازیکنان جوان آکادمی را به تمرینات فراخوانده است.

رضا شاهردوی مدیر آکادمی باشگاه در محل تمرین حضور یافت تا علاوه بر دیدار با کادرفنی و بازیکنان پرسپولیس، تمرینات بازیکنان جوان حاضر در تمرین را هم زیر نظر بگیرد.

دیدار هاشمیان و مالدینی در تمرین پرسپولیس

