                                                                                         شوگان رکورد شکست؛ «امی ۲۰۲۴» و موفقیت اولین سریال غیرانگلیسی زبان

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، مراسم هفتاد و ششمین دوره جوایز تلویزیونی امی، که به معادل اسکار تلوزیونی معروف است، با رکوردشکنی سریال «شوگان» با کسب ۱۸ جایزه و همچنین کسب ۱۱ جایزه برای سریال «خرس» همراه بود.



تعجب رسانه ها

رکورد شکنی شوگان برای برخی از رسانه‌ها عجیب بود. برخی از آنها نوشتند: اگر قرار بود کسی رکورد امی را برای بیشترین برد توسط یک سریال در یک سال بشکند، چه کسی یک سریال ژاپنی درباره جنگ سالاران فئودال در کارت بینگوی خود داشت؟



شوگان، که عمدتاً به زبان ژاپنی است، اولین عنوان غیرانگلیسی زبان است که برنده اول سریال امی شده است.



«جرمی آلن وایت» و «ایبون ماس-باچرخ» امسال یک بار دیگر برای سریال «خرس» (The Bear) محصول شبکه اف‌ایکس برنده جوایز بازیگری سریال‌های کمدی شدند و سریال ««هک» (Hacks) برنده جایزه امی بهترین سریال کمدی شد و «جین اسمارت» برای این سریال برنده امی بهترین بازیگر زن نقش اول کمدی شد و سریال «خرس» در مجموع برنده ۱۱ جایزه امی شد.



سریال «شوگان» (Shogun) با ۱۸ امی رکورد بیشترین جایزه برای یک فصل را در میان سریال‌های درام شکست. «هیرویوکی سانادا» و «آنا ساوای» در بخش بهترین بازیگر مرد و زن برای سریال‌های درام برنده امی شدند. این سریال هفته گذشته نیز ۱۴ جایزه امی هنر‌های خلاق (Creative Arts) را دریافت کرده بود تا به این ترتیب رکورد این سریال در مجموع به ۱۸ امی در یک فصل برسد.



سریال «بچه گوزن» (Baby Reindeer) محصول نتفلیکس در بخش بهترین مینی‌سریال و «ریچارد گد» نویسنده و بازیگر آن در بخش بهترین بازیگر و بهترین نویسنده این بخش برنده امی شد و «جسیکا گانینگ» دیگر بازیگر این سریال در بخش بهترین بازیگر زن نقش مکمل مینی‌سریال‌ها موفق به کسب جایزه امی شد.



همچنین «جودی فاستر» بازیگر مطرح هالیوودی نیز موفق شد نخستین جایزه امی خود را برای بازی در فصل چهارم سریال «کارآگاه حقیقی» (True Detective: Night Country) دریافت کرد.



در جوایز امی امسال، سریال «شوگان» با ۲۵ نامزدی از جمله نامزدی در بخش بهترین سریال درام پیشتازی می‌کرد و پس از آن «خرس» (The Bear) با ۲۳ نامزدی، «فقط قتل‌های درون ساختمان» (Only Murders In The Building) با ۲۱ نامزدی و فصل چهارم «کارآگاه حقیقی» (True Detective: Night Country) با ۱۹ نامزدی در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.