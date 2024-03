به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، فصل‌ها در ایجاد انگیزه برای تناسب اندام یا از دست دادن آن، بی‌تاثیر نیستند. برای نمونه در فصل تابستان که گرما به‌خوبی حس می‌شود و نیاز به پوشیدن لباس کمتر داریم، شاید هرکسی اعتماد به‌نفس برای پوشیدن لباس‌های خنک و راحتی نداشته باشد و همین موضوع برای کاهش وزن انگیزه ایجاد می‌کند.

۱- هدف‌گیری وزن آب در بدن

وزن آب، اولین وزنی است که در هنگام رژیم گرفتن آن را از دست می‌دهیم. برای آن که بتوان طی فرایندی بدون توقف از شر وزن اضافی خلاص شد، دکتر «کیت هوثر»، کارشناس ارشد تغذیه و رزیدنت دانشگاه فلوریدای جنوبی در مصاحبه با وبگاه Eat This, Not That در مورد چگونگی از دست دادن این نوع وزن روش‌هایی کلیدی ارائه داده است:

شاید باورتان نشود، اما نخستین راه‌حل و آسان‌ترین آن نوشیدن آب بیشتر است. یکی از راه‌های کاهش وزن این است که مطمئن شوید به‌خوبی به بدنتان آب‌رسانی کرده‌اید یا هیدراته شده‌اید و بدن شما آب را در خود نگه نمی‌دارد. راه‌های دیگر کاهش وزن شامل خوردن غذاهای غیرفراوری‌شده، افزایش مصرف پروتئین و درعین‌حال کاهش مصرف کربوهیدرات و سدیم است.

به گفته دکتر هوثر این کار می‌تواند به کاهش وزن سریع و آسان منجر شود: بیشتر مردم با نوشیدن آب در یک هفته می‌توانند از ۱.۵ تا ۵.۵ کیلوگرم وزن کم کنند. اگر این کار را با ۳۰ دقیقه ورزش روزانه همراه کنید نتیجه می‌شود کاهش وزن سریع ۴.۵ کیلویی.

۲- قهوه را تلخ بنوشید

اگر روزتان بدون نوشیدن قهوه، آن‌ هم قهوه شیرین، شب نمی‌شود و همچنین می‌خواهید کاهش وزن داشته باشید، بهتر است در نحوه نوشیدن قهوه تجدیدنظر کنید.

در یکی از پژوهش‌های نشریه پابلیک ‌هلث (Public Health) ثابت شده است نوشیدن قهوه بدون شکر، خامه یا شیر و به شکل تلخ می‌تواند به سوزاندن حدود ۵۰۰ کالری در هفته منجر شود و از سوی دیگر اگر قهوه‌تان را با شیرینی‌ها می‌نوشید، همین سبب افزایش ۱۲۸۰ درصدی کالری در بدنتان می‌شود.

۳- همراه داشتن بطری آب

حدود ۶۰ درصد اوقاتی که احساس گرسنگی می‌کنیم، می‌توان بدن را با نوشیدن مقداری آب گمراه کرد. نتیجه پژوهشی در نشریه Physiology & Behavior نشان می‌دهد همان بخش از مغز که به احساس گرسنگی مربوط است، مسئولیت احساس تشنگی را هم دارد و بنابراین می‌توان با نوشیدن آب، حس گرسنگی را کم کرد.

پس در کنار این‌که نوشیدن آب سبب هیدراته شدن بدن می‌شود، می‌تواند در بروز احساس سیری نیز بسیار کمک‌کننده باشد.

۴- صبح‌ها تخم‌مرغ بخورید

به گفته متخصصان، افزودن پروتئین به رژیم غذایی در کاهش وزن تاثیر زیادی دارد. هنگامی‌ که در ابتدای روز خوردن تخم‌مرغ را برای صبحانه انتخاب می‌کنید، به دلیل احساس پر بودن و سیری ایجادشده در ادامه روز مقدار کالری کمتری جذب خواهید کرد.

تخم‌مرغ علاوه‌بر داشتن پروتئین، حاوی اسیدهای آمینه، آنتی‌اکسیدان‌ها و چربی‌های سالم است.

۵- داشتن برنامه غذایی

می‌دانیم که برنامه داشتن برای هر کاری درصد اطمینان از موفقیت را بسیار بالا می‌برد و این درباره رژیم گرفتن نیز صدق می‌کند. اگر فکر می‌کنید که به راحتی نمی‌توانید برنامه غذایی سالمی برای خودتان بنویسید، می‌توانید از برخی برنامه‌های هوشمند، آسان و مفید مانند mDiet کمک بگیرید.

۶- کوچک کردن ظرف غذا، مساوی است با کوچک شدن سایز و اندازه

به گزارش ایندیپندنت، انجام این کار به‌قدری آسان است که نیازی به برنامه‌ریزی آن‌چنانی ندارد. تنها به این فکر کنید که برای خوردن غذا و هرگونه نوشیدنی ظرف کوچک‌تری نسبت به گذشته انتخاب کنید.

همین کار که ممکن است خیلی به نظر تاثیرگذار نرسد به جذب کالری بسیار کمتری منجر می‌شود. برای این کار ظروف خانه را عوض کنید. این کار می‌تواند مغز شما را فریب بدهد و در هنگام خوردن وعده غذایی اصلا احساس نکنید که برای خودتان محدودیتی در نظر گرفته‌اید.