به گزارش تابناک، دکتر «حسن فرهاد غیبی»، با اشاره به شیوع بیماری‌های عفونی، عفونت آنژین گلو، آنفلوانزا و سرماخوردگی در فصل پاییز، گفت: با آغاز فصل سرما و تغییر آب و هوا، بهتراست مردم تغییراتی در رفتار خود برای مقابله با بیماری‌ها اعمال کرده و رعایت مسائل بهداشتی را جدی گرفته و با این اقدام ازانتقال میکروب و ویروس‌ها جلوگیری کنند.

وی افزود: با تقویت سیستم ایمنی بدن و مصرف آنتی‌اکسیدان‌ها و از میان بردن رادیکال‌های آزاد در بدن، می‌توان از ابتلا به بیماری‌های فصل سرما پیشگیری کرد.

این متخصص تغذیه با بیان این‌که در فصل پاییز پیشگیری بهتر از درمان پس از بیماری است، افزود: ویروس‌ها مهم‌ترین عامل ایجاد کننده سرماخوردگی هستند، چون به‌راحتی می‌توانند از فردی به فرد دیگر منتقل شده و موجب بیماری شوند. غیبی رعایت مسائل بهداشتی را برای جلوگیری از ابتلا و مصون ماندن از بیماری‌ها موثر دانست و گفت: داشتن تغذیه‎ی سالم و تقویت سیتم ایمنی بدن، از راهکار‌های بهبود سریع بیماری محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: رعایت مسائل بهداشتی و امتناع از دست دادن و روبوسی با افرادی که سرما خورده‎اند، استفاده نکردن از وسایل مشترک و شست‌وشوی مداوم دست‎ها از جمله موارد بهداشتی هستند که حتماً باید رعایت شوند و باید از تماس با ترشحات بینی و چشم نیز خودداری کرد، چون در انتقال ویروس بسیار موثر هستند.

این متخصص تغذیه افزود: عطسه و سرفه کردن در محیط‌های بسته نیز ازعوامل پخش و انتقال ویروس‌های سرماخوردگی است. حسن‌بیگی با بیان این‌که باید تغذیه مناسب در فصل سرما برای تقویت سیستم ایمنی بدنی و مقابله با ویروس‌ها داشته باشیم، افزود: در این فصل باید از پنج گروه غذایی اصلی به ویژه از گروه مواد غذایی که حاوی آنتی‌اکسیدان مانند ویتامین ث و ب است، استفاده کنیم.

وی افزود: استفاده از ویتامین‌ها نقش زیادی در تقویت سیستم ایمنی بدن دارند که در این راستا می‌توان ویتامین ث را از مرکبات، فلفل دلمه‌ای و سبزیجات دریافت کرد. این متخصص تغذیه ادامه داد: ویتامین آ نیز جزو ویتامین‎های محلول در چربی و جزو آنتی‌اکسیدان‌هاست که می‌توان با مصرف لبنیات، سبزیجات و میوه‌های سبز تیره، زرد و نارنجی رنگ مانند هویج، خرمالو، گریب فروت و نارنگی، بتاکاروتن‌ها آن را تأمین کرد.

حسن‌بیگی مصرف املاحی مانند زینک در حبوبات و گوشت را برای پیشگیری از سرماخوردگی و تقویت سیستم ایمنی بدن موثر دانست و گفت: توصیه می‌شود افراد در زمان سرماخوردگی از مایعات گرم، مانند انواع سوپ مرغ، شیرگرم و ... استفاده کنند. وی گفت: برای جلوگیری از سرماخوردگی می‌توان از گروه پروتئین‌ها مانند انواع گوشت قرمز، مرغ و پروتئین‌های گیاهی نیز مانند حبوبات استفاده کرد.

این متخصص تغذیه با بیان این‌که کمبود ویتامین D و C درجامعه ما شایع است، افزود: این ویتامین‌ها منابع غذایی محدودی دارند، محصولات دریایی مانند ماهی‌ها، میگو و نور خورشید بهترین منبع برای تامین ویتامین D و C بدن است، افراد می‌توانند بخش عمده ویتامین مورد نیاز D و C بدن را با قرار گرفتن در معرض نور خورشید به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه تامین کنند.

حسن‌بیگی ادامه داد: نور خورشید از ساعات ۱۰ صبح تا ۱۶ عصر می‌تواند به پوست آسیب برساند به همین دلیل بهتر است افراد قبل از این ساعات برای تامین ویتامین D و C در معرض نور خورشید قرار گیرند. تغذیه مناسب راه ورود میکروب‌ها به بدن را مسدود می‌کند.

وی با بیان این‌که تغذیه مناسب راه ورود میکروب‌ها به بدن را مسدود می‌کند، یادآور شد: افرادی که با کمبود آهن مواجه هستند به‌علت تضعیف سیستم ایمنی بدن، بیشتر در معرض ابتلا به بیماری‌های سرماخوردگی و آنفلوانزا در فصل سرما قرار دارند و باید بیشتر از سایر افراد برای تقویت سیستم ایمنی خود تلاش کنند.

این متخصص تغذیه در بخش دیگر سخنان با بیان این‌که در فصل سرما محیط‌های خشک و خشکی هوا نیز می‌تواند برای افراد مشکل ایجاد کند، گفت: در فصل سرما استفاده از بخاری در منازل، موجب خشکی هوای محیط شده و با تأثیر منفی روی دستگاه تنفسی، زمینه را برای جذب ویروس‌ها فراهم می‌کند. وی یادآور شد: توصیه می‌شود برای از میان بردن خشکی هوای محیط، از بخار آب برای مرطوب کردن محیط استفاده کرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا