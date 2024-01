به گزارش «تابناک»، آیا علت بالا رفتن ناگهانی فشار خون را می‌دانید؟ فشار خون بالا جز بیماری‌های شایع است که بسیاری از زنان و مردان در سنین مختلف دچار آن می‌شوند. این بیماری خطرناک بوده و پمپاژ خون از قلب به اندام‌ها را دشوار می‌کند. اگر علت بالا رفتن فشار خون مشخص نشود و برای درمان آن اقدامی نکنید، ممکن است عوارضی مانند سکته مغزی، بیماری کلیه و نارسایی قلبی را به دنبال داشته باشد.

اگر مدام دچار افزایش فشار خون می‌شوید و به دنبال علت بروز این بیماری هستید، در این مطلب همراه ما باشید. در ادامه توضیح می‌دهیم که دلیل بالا رفتن ناگهانی فشار خون چیست؟ کدام بیماری‌ها با این عارضه ارتباط دارند؟ آیا علت آن در زنان و مردان متفاوت است؟ فشار خون در شب بیشتر می‌شود یا صبح؟ علت این عارضه در کودکان و نوجوانان چیست؟

فشار خون درواقع فشاری است که جریان خون به دیواره رگ‌ها وارد می‌کند. قلب خون را به سمت سایر اندام‌ها پمپاژ می‌کند. فشار خون بالا باعث فشار بیشتر به قلب شده و ممکن است عوارض جدی ایجاد کند. فشار خون نرمال عدد ۸۰/۱۲۰ است. در مرحله اول فشار خون بالا این عدد به ۸۰/۱۳۰ تا ۸۹/۱۳۹ می‌رسد. فشار خون بسیار بالا از ۱۲۰/۱۸۰ بالاتر بوده و خطرناک است.

دلایل فشارخون بالا متعدد است. در این مطلب مهم‌ترین علل افزایش ناگهانی فشار خون را توضیح می‌دهیم. عوامل زیر ممکن است از علل اصلی باشند.

فشار خون اولیه یا ضروری هیچ دلیل مشخصی ندارد. در بیشتر بزرگسالان طی سالیان متمادی فشارخون افزایش پیدا می‌کند. آترواسکلروز (تجمع پلاک در شریان‌ها) باعث افزایش خطر ابتلا به فشارخون بالا می‌شود.

در این نوع فشار خون بالا یک بیماری زمینه‌ای باعث بروز عارضه می‌شود. فشارخون ثانویه به طور ناگهانی ظاهر شده و باید علت آن تشخیص داده شود. بیماری‌ها و داروهایی که دلیل فشار خون بالا از نوع ثانویه هستند، عبارتند از:

صبح بعد از بیدارشدن هورمون‌هایی مانند آدرنالین و نورآدرنالین ترشح می‌شود. این هورمون‌ها به افزایش انرژی در طول روز کمک می‌کنند. اما روی فشارخون هم تاثیر می‌گذارند و باعث افزایش آن می‌شوند.

افزایش دمای اتاق یا افزایش سن می‌تواند از دلایل بالا رفتن ناگهانی فشار خون باشد. در افراد مسن و افراد با سابقه سکته احتمال مشکلاتی مانند بی‌خوابی، اختلال عملکرد شناختی، ضعف و نارسایی قلبی وجود دارد. این مشکلات باعث افزایش ناگهانی فشارخون در شب می‌شوند.

متن انگلیسی:

Asians are likely to have nocturnal hypertension because of their higher salt intake and higher salt sensitivity.

ترجمه متن:

آسیایی‌ها به دلیل مصرف بیشتر نمک و حساسیت به نمک، بیشتر به فشار خون شبانه مبتلا می‌شوند.

