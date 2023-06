برای درمان کم خونی چه بخوریم؟

به گزارش «تابناک»، کم خونی زمانی رخ می دهد که بدن به اندازه کافی گلبول های قرمز سالم نداشته باشد. در نتیجه، خون قادر به حمل مقدار کافی اکسیژن نیست. کم خونی می تواند موقت یا طولانی مدت و از خفیف تا شدید متغیر باشد.

در حالی که در داروخانه نیز داروهای زیادی برای درمان کم خونی پیدا میشوند، برخی از داروهای خانگی نیز برای بیماران مبتلا به کم خونی اثرات جادویی و مهیجی را به وجود می آورند.

کم خونی چیست؟

کم خونی نوعی از بیماری است که با کمبود سلول های خونی سالم در بدن تشخیص داده میشود. این بیماری با داشتن تعداد کمی از هموگلوبین در خون گزارش می شود. هموگلوبین همان پروتئین اولیه موجود در گلبول های قرمز است که اکسیژن را حمل و از طریق جریان خون به قسمت های مختلف بدن شما می رساند. بنابراین، کمبود هموگلوبین در خون نشان دهنده این امر است که خون شما نمی‌تواند مقدار کافی و مناسبی از اکسیژن را برای عملکرد بهتر به همه اندام‌های شما برساند. همین امر ممکن است در نهایت منجر به کم خونی شما شود.

علائم کم خونی چیست

آیا همیشه احساس خستگی می کنید؟

یکی از بارز ترین علائم کم خونی خستگی است. اگر کم خونی به دلیل یک بیماری مزمن ایجاد شود، می تواند علائم کم خونی را مخفی کند و تشخیص آن را دشوار سازد. بسته به علت کم خونی، ممکن است این وضعیت با بروز علائم یا بدون علائمی باشد.در صورتی که کم خونی با علائم همراه باشد، این علائم شامل موارد زیر خواهد بود:

ضعف

ضربان قلب نامنظم

سرگیجه یا سبکی سر

دست و پاهای سرد

پوست رنگ پریده یا زرد رنگ

تنگی نفس

درد قفسه سینه

سردرد

داشتن یک برنامه غذایی حاوی غذاهای سرشار از آهن می تواند به کنترل کم خونی کمک کند. بدون داشتن آهن کافی، بدن ما قادر به تولید هموگلوبین کافی نیست. این یک مشکل بزرگ است زیرا هموگلوبین ماده ای در گلبول های قرمز است که اکسیژن را از قلب به بافت های بدن می رساند. حدود 50 درصد از زنان باردار، 20 درصد از زنان و 3 درصد از مردان فاقد آهن کافی در بدن خود هستند.

درمان خانگی کم خونی (مواد غذایی برای مبارزه با کم خونی )

به اکثر بیماران مبتلا به کم خونی توصیه می شود که روزانه 150 تا 200 میلی گرم آهن مصرف کنند. برای مبارزه با کم خونی حتما از این مواد غذایی استفاده کنید:

1. درمان خانگی کم خونی با خوردن میوه و سبزیجات (درمان گیاهی کم خونی)

سبزی‌های برگ‌دار تیره مانند اسفناج منبع عالی آهن غیر هم هستند. ویتامین C موجود در مرکبات به جذب آهن در معده کمک می کند. چغندر سوئیسی و سبزیجات کولارد منابع خوبی از ویتامین C و آهن هستند. سبزی که می توانید برای درمان کم خونی خود کاملاً به آن اعتماد کنید و آن را برگزینید، چغندر میباشد. این سبزی با آهن طبیعی غنی و پر شده است و نیز به افزایش هموگلوبین خون کمک می کند. از این رو با مصرف طولانی مدت این سبزی، سطح اکسیژن خون به تدریج افزایش می یابد. می توانید چغندر را به صورت پخته و یا به صورت سالاد خام مصرف کنید. از طرف دیگر، می‌توانید این سبزی شگفت‌انگیز را له و مایع کنید و از آن یک لیوان آب چغندر تهیه کنید.

مشخص شده است که مصرف منظم ویتامین C شرایط بیماران مبتلا به کم خونی حاد را بهبود بخشیده است.ویتامین C به خون کمک می کند تا مقدار بیشتری از آهن را جذب کند. بنابراین، خود را به مصرف منظم منابع طبیعی از ویتامین C حال به هر شکلی که میخواهید خواه پرتقال، لیمو، لیمو شیرین عادت دهید.

کلم پیچ و انواع دیگر کلم

سبزی کولارد

انار

چغندر سوئیسی

فلفل قرمز و زرد

شاهی

اسفناج

سبزی قاصدک

پرتقال

توت فرنگی

لیمو

کی لایم

سیب زمینی شیرین

سبزی چغندر

2. درمان خانگی کم خونی با آجیل و دانه ها

بادام هندی

دانه کنف

دانه های آفتابگردان

دانه کدو تنبل

پسته

چلغوز (آجیل درخت کاج)

گردو

بادام زمینی

بادام

فندق

آجیل و دانه ها از جمله مغذی ترین مواد غذایی هستند. 142 گرم پسته می تواند 6.1 درصد از آهن مورد نیاز روزانه یک فرد را تامین کند.

3. درمان خانگی کم خونی با گوشت و ماهی

گوشت بره

جگر

صدف

سالمون

ماهی سوف

گوشت گاو

گوشت گوزن

میگو

ماهی تن

هالیبوت (لوزی ماهی)

ماهی هادوک

مرغ

گوشت و ماهی دارای آهن هِم هستند. گوشت سفید بدون چربی مانند مرغ منبع خوبی از پروتئین هِم است. 100 گرم مرغ کبابی به همراه کلم بروکلی، اسفناج تفت داده شده و گوجه فرنگی می تواند یک وعده غذایی غنی از آهن برای افراد مبتلا به کم خونی باشد.

4. درمان خانگی کم خونی با خوردن تخم مرغ

تخم مرغ به دلیل داشتن پروتئین شناخته شده است، اما این ماده غذایی حاوی سطح بالایی از آهن نیز است. تخم‌مرغ‌ها را می‌توان با نان تست غلات کامل، گوجه‌فرنگی کمی تفت داده شده، و کینوا برای صبحانه میل کرد که شروعی عالی برای روزتان فراهم می‌کند.

5. درمان خانگی کم خونی با لوبیا و حبوبات

نخود

نخود چشم سیاه

لوبیا سیاه

لوبیا لیما

لوبیا قرمز

سویا

عدس یک غذای فوق العاده برای بیماران کم خون محسوب می شود. نصف فنجان عدس حدود 3.3 میلی گرم آهن دارد که حدود 20 درصد از آهن مورد نیاز بدن شما در طول روز است. لوبیا و حبوبات هم برای گیاهخواران و هم برای گوشت خواران ماده غذایی مفید هستند و مقدار مناسبی از آهن را تامین می کنند.

6. درمان خانگی کم خونی با شیره سیاه (شیره چغندر)

شیره سیاه سرشار از آهن است. این ماده غذایی به دلیل داشتن کلسیم، ویتامین B6، سلنیوم و منیزیم یک منبع غذایی کامل است. آنها برای بیماران مبتلا به کم خونی عالی هستند. زیرا علاوه بر تامین آهن مورد نیاز ، شیره سیاه به دلیل وجود سایر مواد مغذی ضروری بدن این افراد را هم سالم نگه می دارد.

دمنوش گیاهی برای کم خونی

زمانی که اشیره چغندر طبیعی به صورت روزانه مصرف شود، تولید هموگلوبین در خون را افزایش میدهد. از همین طریق شما میتوانید از کم خونی خلاص شوید. می توانید با مخلوط کردن یک قاشق چایخوری شیره را با یک لیوان شیر داغ، ملاس را به صورت نوشیدنی نیز مصرف کنید.

7. درمان خانگی کم خونی با غلات

ماکارونی، غلات صبحانه و غلات غنی شده با آهن گزینه های خوبی برای دریافت آهن مورد نیاز هستند. با این حال، گزینه های طبیعی هم وجود دارد. همه آنها سرشار از آهن هستند و می توانند به بالا بردن سطح هموگلوبین خون کمک کنند.

کینوا

جو دوسر

گندم کامل

گندم کاموت

دانه تف

8. درمان خانگی کم خونی با غذای غنی شده

انواع مختلفی از مواد غذایی وجود دارد که با آهن غنی شده اند. اگر گیاهخوار هستید یا نمی توانید سایر منابع آهن را کاهش دهید، می توانید این موارد را به رژیم غذایی خود اضافه کنید.

غلات غنی شده و آماده مصرف

ماکارونی غنی شده

برنج سفید غنی شده

آب پرتقال غنی شده

غذاهای تهیه شده از آرد سفید غنی شده مانند نان

غذاهای تهیه شده از آرد ذرت غنی شده

9. درمان خانگی کم خونی با موز

موز سرشار از مواد مغذی ضروری، ویتامین C، ویتامیت ب 9، پتاسیم و آهن است. این ویتامین ها همه چیزهایی هستند که بدن شما برای تولید گلبول های قرمز خون و بهبود تعداد هموگلوبین به آن نیاز دارد. خوردن موز سبز یا رسیده می تواند به بهبود سطح آهن تا سطح قابل توجهی کمک کند.

10. درمان کم خونی با خرما، کشمش و انجیر

کشمش و خرما منبع عالی از ویتامین C و آهن هستند. ویتامین C به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کند. بنابراین خوردن این مواد به بدن شما کمک می کند تا آهن را به طور موثرتر جذب کند. انجیر شیرین و توپر، سرشار از آهن، ویتامین A، منیزیم و فولات است. مصرف یک مشت انجیر خیس شده، خرما و کشمش حداقل سه بار در هفته در صبح می تواند سطح هموگلوبین شما را بهبود بخشد.

11. درمان خانگی کم خونی با دانه های کنجد سیاه

دانه کنجد سیاه می تواند برای بیماران دارای بیماری کم خونی معجزه کند. دانه های کنجد سیاه سرشار از کلسیم، منیزیم و آهن که همگی برای افزایش سطح آهن شما بسیار ضروری هستند، است. علاوه بر این، مصرف دانه کنجد به جذب آهن در بدن کمک می کند. می توانید دانه ها را در نصف لیوان آب خیس کرده و بگذارید که یک شب در آن بمانند. شما میتوانید صبح روز بعد آن را مصرف کنید.

12. درمان خانگی کم خونی با خوردن اسفناج

کم خونی اغلب به دلیل کمبود اسید فولیک در خون ، زمانی که جریان خون نتواند به اندازه نیاز بدن انسان هموگلوبین تولید کند، ایجاد می شود. اگر اسفناج را به طور منظم مصرف کنید، این امر خود می تواند کم خونی را کنترل کرد. این سبزی برگ دار منبع طبیعی از ویتامین B12، اسید فولیک و سایر مواد مغذی حیاتی است که اگر آن را جزئی از بشقاب روزانه خود قرار دهید، خیلی زود اثرات مطلوبش را به شما نشان می دهد.

غذاهایی که در صورت ابتلا به کم خونی باید از مصرف آنها اجتناب کنید

برخی از انواع غذاها در جذب آهن اختلال ایجاد می کنند. در نتیجه، تمام این غذاهای غنی از آهن در صورتی که با این مواد غذایی زیر مصرف شوند، گاهی اوقات ممکن است غیر ضروری باشند:

ماست

شیر خام

پنیر

ساردین

کلم بروکلی

توفو

چای و قهوه

مواد غذایی حاوی تانن مانند ذرت، انگور، سورگوم

چگونه می توانید آهن بیشتری از طریق رژیم غذایی خود دریافت کنید؟

غذای سرشار از آهن را در برنامه رژیم غذایی تان داشته باشید

غذاهایی را در رژیم غذایی خود بگنجانید که به جذب آهن کمک می کند

غذا را در یک تابه چدنی بپزید

غذا را برای مدت زمان کوتاه تری بپزید

از نوشیدن چای یا قهوه همراه با غذا خودداری کنید

با پزشک خود مشورت کنید و مکمل های حاوی فروس سولفات را انتخاب کنید

بدن شما چگونه از آهن، غذاهای غنی شده با آهن استفاده می کند؟

آهن موجود در غذاهای غنی شده از آهن از طریق قسمت بالایی روده کوچک جذب می شود. آهن منابع خوراکی دو نوع است: آهن هِم و آهن غیر هم. آهن هِم در هموگلوبین وجود دارد. بدن ما آهن را بیشتر از منابع هم جذب می کند. آهن هِم را می توان در ماهی، گوشت قرمز و طیور پیدا کرد. آهن غیر هِم عمدتاً در منابع گیاهی یافت می شود. با این حال، گوشت، غذاهای دریایی و مرغ حاوی مقدار کمی از هر دو آهن هستند.

منبع: سلام دنیا