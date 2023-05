این افراد هرگز گوجه سبز نخورند

به گزارش تابناک، فرارو نوشت: گوجه سبز یکی از میوه‌های نوبرانه فصل بهار است، بسیار پرطرفدار و در واسط فصل بهار تا اوایل تابستان در دسترس است. گوجه سبز یک میوه کوچک و آبدار و از پوست نازک به رنگ سبز یا سرخ و دارای هسته سخت است، سرشار ز ویتامین سی، اسید مالیک و اسید سیتریک است. اما باید توجه کنید مصرف بیش از اندازه گوجه سبز باعث نفخ معده خواهد شد. گوجه سبز دارای خواص بسیاری برای بدن است. باعث بهبود گوارش، تقویت دستگاه ایمنی بدن، لاغری، سلامت دهان و دندان است.

گوجه سبز به آلوی وحشی سبز رنگ معروف است، این میوه سبز دارای مقدار زیادی از پروتئین، چربی (روغن)، انواع کربوهیدرات‌ها و نمک‌های معدنی، اسیدهای ارگانیک سبز آن شامل اسید سیتریک، اسید مالیک، تانیک، اسیدبنزوئیک، اسید تاتاریک است و تمامی این مواد برای برطرف کردن تشنگی، اشتها آور، برطرف کننده خستگی را دو چندان می‌کند.

ارزش غذایی گوجه سبز

گوجه سبز دارای خواص بسیار و از ارزش غذایی بالایی برخوردار است. دارای کالری بسیار و در هر ۱۰۰ گرم آن ۵ درصد ویتامین آ، پنج درصد کلسیم، سرشار از ویتامین ب و پنج درصد آهن و دارای نیاسین و ۱۳ درصد ویتامین ث، ۲ درصد فسفر و ۳.۶ درصد پتاسیم برای هر فرد تأمین می‌شود.

۹ مورد از خواص درمانی گوجه سبز

وجود مقادیر بالای فیبر در گوجه سبز باعث بهبود در روند کار دستگاه گوارش انسان می‌شود. خوردن گوجه سبز در تابستان به حرکات دودی روده کمک می‌کند. از آنجا که گوجه سبز منبع غنی از ویتامین C و فیبر قابل هضم است، از یبوست و نفخ شکم جلوگیری می‌کند.

سیستم ایمنی بدن

مصرف مداوم گوجه سبز در فصل تابستان سیستم ایمنی بدن را به طور طبیعی تقویت می‌کند. خاصیت آنتی اکسیدانی گوجه سبز، بدن را در مقابل عوامل عفونی مقاوم کرده و با التهاب و رادیکال‌های آزاد مخرب مقابله می‌کند، از این رو موجب تقویت سیستم ایمنی بدن می‌شود.

دهان و دندان

مصرف مداوم گوجه سبز به دلیل بالا بودن مقدار ویتامین C به سلامت لثه‌ها و تقویت دندان‌ها کمک می‌کند. همچنین خوردن گوجه سبز به صورت خام باعث کاهش درد دندان٬ برطرف کردن خونریزی لثه‌ها و رفع بوی بددهان می‌شود.

جلوگیری از کم خونی

خوردن گوجه سبز جذب آهن در بدن را بهبود می بخشد. همچنین به دلیل بالا بودن مقادیر بالای ویتامین C به ساخت گلبول‌های قرمز خون کمک می‌کند.

تناسب اندام

فیبر و ویتامین C بالای گوجه سبز برای رسیدن به تناسب اندام شما ننیز مفید است. نقش ویتامین C در سلامت عضلات و جلوگیری از پیر شدن سلول‌های آن اثبات شده است. همچنین ویتامین C این میوه باعث دفع چربی‌های اضافه بدن شده و مصرف روزانه آن به صورت خام در سالاد به عنوان یک وعده غذایی می‌تواند تأثیر بسزایی در کم کردن چربی‌های دور شکم و کم کردن وزن داشته باشد.

جلوگیری از آسیب‌های داخل

خاصیت آنتی اکسیدانی گوجه سبز از آسیب‌های داخلی سلول‌های چربی مغز و جریان خون جلوگیری می‌کند و سلول‌های بدن را در مقابل رادیکالهای آزاد محافظت می‌کند.

کسانی که بیشتر گوجه سبز می‌خورند کمتر دچار مشکلات ریه مانند آسم، سرطان ریه، سرما خوردگی، سرفه و بیماری‌های مزمن ریوی می‌شوند.

جلوگیری از انحطاط عضلانی

گوجه سبز برای تقویت افراد پیر و آن‌هایی که دوران نقاهت را می‌گذرانند مفید است زیرا از انحطاط سلول‌های عضلانی جلوگیری می‌کند و بینایی را تقویت می‌کند.

کلیه و مثانه

گوجه سبز ادرارآور است و اعمال کلیه‌ها را تنظیم می‌کند و مصرف مداوم آن سنگ مثانه را خرد و دفع می‌کند. توجه داشته باشید، مصرف زیاد گوجه سبز باعث نفخ معده می‌شود و ترش و اسیدی بودن آن باعث ساییده شدن موقتی مینای دندان و احساس درد خاصی در دندان‌ها می‌شود. همچنین به دلیل بالا بودن میزان اسیدی که دارد باعث ایجاد معده‌درد، سوزش معده یا حتی ریفلاکس در افراد مبتلا به ناراحتی‌های معده می‌شود. گوجه سبز به دلیل طبع سردی که دارد، بهتر است آن را با گلپر مصرف کرد و همچنین هسته گوجه سبز کال، دارای ترکیب‌های سمی خطرناکی است و هرگز نباید آن‌ها را خورد.

فرق بین گوجه سبز و آلوچه

گوجه سبز در میان مردم به آلو سبز معروف است. گوجه سبز و آلو سبز از نظر ظاهری با هم فرق دارند. گوجه سبز، کال و نارس اما آلو سبز به صورت تک دانه و آلوی نارس و خام هست. در شهرهای شمالی ایران گوجه سبز را به نام گوجه کال می‌نامند، عده‌ای از هموطنان ما گاهی آن را گوجه باغی می‌نامند.

گوجه سبز و آلوچه: گوجه سبز به گوجه سبز نرسیده گفته شده، ولی آلوچه از خاندان آلوهه است و شباهت ظاهری آن به آلوچه یعنی آلوی کوچک نزدیک است.

ترشی گوجه سبز

آنهایی که گوجه سبز را می‌پرستند باید در حفظ و نگهداری‌اش هم کوشا باشند. چه راهی بهتر از ترشی انداختن گوجه‌های سبز، شاید طعم تازه‌اش را نداشته باشد؛ اما وقتی با سرکه آنها را در ظرف‌های شیشه‌ای نگهداری کنیم هر بار و هر بار در شیشه ترشی را باز کرده و با لذت طعم سرکه‌ای شده گوجه سبز را با جان و دل احساس کنیم.

لواشک گوجه سبز

لواشک گوجه سبز هم مدل لذت‌بخش دیگری از گوجه سبز است. گوجه سبزها حتی ملس شده‌هایش هم لذت بخش هستند و باید برای حفظ آنها هم کوشا باشیم و چه راهی بهتر از درست کردن لواشک می‌تواند در محافظت از گوجه سبزهای حسابی رسیده شده کمک حال گوجه سبز دوستان باشد. لواشک گوجه سبز هم کم از لواشک آلو، آلبالو و زرد آلو ندارد و به همان اندازه خوشمزه و هیجان انگیز هستند. می‌توان در روزهای سرد زمستان یا روزهای گرم تابستان لواشک‌های گوجه سبز را به امید روزی که کاسه گوجه سبز نمکی به دست دارید در دهان بگذارید.

کارشناسان توصیه می‌کنند اگر مادر باردار مبتلا به سنگ کلیه و مجاری ادراری است از خوردن گوجه سبز خودداری کند، زیرا در ترکیب این میوه اسید اگزالیک وجود دارد که می‌تواند در بدن برخی افراد باعث ایجاد سنگ‌های متبلور در مجاری ادراری شود.

همچنین کودکان از حدود سنین سه سالگی به بعد می‌توانند گوجه سبز به میزان کم بخورند، اما حتماً باید والدین از نداشتن حساسیت به این میوه در آن‌ها اطمینان داشته باشند. زیاده روی در مصرف گوجه سبز به دلیل مقادیر بالای اسید سیتریک موجود در آن می‌تواند باعث نفخ معده شود و به دلیل کال بودن و طعم ترش آن می‌تواند باعث فرسایش مینای دندان شود.

در چه غذاهایی می‌توان از گوجه سبز استفاده کرد؟

عده‌ای گوجه سبز را در سبد میوه قرار می‌دهند و به صورت خام استفاده می‌کنند. علاوه بر مصرف خام آن می‌توانید با گوجه سبز غذاهای متفاوتی پخت کنید. از جمله غذاهای متعددی که می‌توان گوجه سبز به کار برد، در انواع آش و خورش مثل خورش گوجه سبز و در کنار انواع دلمه‌ها به عنوان چاشنی استفاده کرد.

به عنوان طعم دهنده و ترش مزه کردن غذاها و جایگزین کردن آن به جای نمک مورد استفاده قرار داد. قرار دادن چند گوجه سبز در کنار خورش بادمجان و انواع خورش مرغ طعم ملس و دلنشینی به این نوع غذاها خواهد داد.

هشدارهای مهم هنگام مصرف گوجه سبز

- گوجه سبز اگر نشسته و آلوده باشد، احتمال ابتلاء به بیماری‌های عفونی گوارشی از جمله حصبه و مسمومیت‌های غذایی را مطرح می‌سازد.

- گوجه سبز طبع سردی دارد و بهتر است گوجه سبز را با گلپر مصرف کنید.

- هسته گوجه سبز کال، دارای ترکیب‌های سمی خطرناکی است و هرگز نباید آن‌ها را خورد.

- با وجود تمامی مزایای سلامتی گوجه سبز، کارشناسان توصیه می‌کنند زنان باردار به ویژه در صورت داشتن بیماری‌های زمینه‌ای و یا آلرژی غذایی برای خوردن این میوه با پزشک خود مشاوره انجام دهند.

- همچنین کودکان از حدود سنین سه سالگی به بعد می‌توانند گوجه سبز به میزان کم بخورند، اما حتماً باید والدین از نداشتن حساسیت به این میوه در آن‌ها اطمینان داشته باشند.

- برای خوردن گوجه سبز در مصرف نمک افراط نکنید. نمک زیاد برای سلامتی مضر است. به خصوص افراد با فشار خون بالا و بیماران کلیوی از خوردن نمک زیاد اجتناب کنند.

