بین الملل تابناک: برگزاری رزمایش11 روزه آمریکا و کره جنوبی برای مقابله با کره شمالی، تحریم 6 شرکت و 20 کشتی مرتبط با ایران توسط آمریکا، سفر هیئت حماس به دمشق، گفت وگوی وزیران خارجه عربستان سعودی و آمریکا و واکنش فرانسه به گزارش جدید آژانس اتمی درباره ایران از مهم ترین خبرها و رویدادهای منطقه ای و بین المللی در 24 ساعت گذشته بوده اند.

برگزاری رزمایش11 روزه آمریکا و کره جنوبی برای مقابله با کره شمالی

به رغم هشدارهای شدید کره شمالی به آمریکا و متحدانش درباره برگزاری اقدامات تحریک آمیز از قبیل برگزاری رزمایش‌های نظامی، واشنگتن و سئول در تدارک برای آغاز تمرینات نظامی هستند.

خبرگزاری ژاپنی «کیودو» خبر داد، در بحبوحه تهدیدات کره شمالی، آمریکا و کره جنوبی از ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ تا ۳ فروردین ۱۴۰۲ رزمایش نظامی بزرگی برگزار می‌کنند.

مقام‌های ارشد آمریکا و کره جنوبی روز جمعه (امروز) در یک نشست خبری مشترک در سئول اعلام کردند، در حالی که کره شمالی به توسعه موشک‌های بالستیک ادامه می‌دهد، یک مانور نظامی مشترک برگزار می‌شود تا مواضع دفاعی خود را تقویت کنند.

سخنگوی ستاد مشترک کره جنوبی و سخنگوی نیروهای آمریکایی مستقر در کره جنوبی اعلام کردند که رزمایش «سپر آزادی» قرار است بین ۱۳ تا ۲۳ مارس (۲۰ اسفند تا سوم فروردین ۱۴۰۲) برگزار شود.

سرهنگ «لی سونگ جون» سخنگوی ستاد مشترک کره جنوبی گفت: «سپر آزادی برای تقویت قابلیت‌های دفاعی و واکنشی ائتلاف با تمرکز در سناریوی تمرین بر مواردی مانند تغییر محیط امنیتی، تهاجم کره شمالی و درس‌های آموخته شده از جنگ‌ها و درگیری‌های اخیر طراحی شده است».

وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال اقدامات تحریک آمیز کره شمالی در جریان برگزاری رزمایش گفت که کره جنوبی و آمریکا در وضعیت آمادگی «محکم» باقی خواهند ماند.

سرهنگ «ایساک ال تیلور» سخنگوی نیروهای آمریکایی مستقر در کره جنوبی طی نشست خبری در سئول اعلام کرد، این رزمایش مشترک فرصتی عالی برای نشان دادن اینکه اتحاد کره جنوبی و ایالات متحده چقدر مستحکم است، فراهم می‌کند.

اعلام رزمایش نظامی مشترک و ۱۱ روزه آمریکا و کره جنوبی طی نشست خبری مشترک در سئول در شرایطی انجام شده که تنش‌ها در شبه جزیره کره همچنان خبرساز است.

کره شمالی بارها به آمریکا و متحدانش هشدار داده که اقدامات تحریک آمیز آنها در برگزاری رزمایش‌ نظامی را بی پاسخ نمی‌گذارد و این اقدامات را به «شدیدترین نحو» جواب خواهد داد.

تحریم 6 شرکت و 20 کشتی مرتبط با ایران توسط آمریکا

وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز پنجشنبه از اعمال تحریم‌های جدید در ارتباط با ایران خبر داده است. در فهرستی که روی وب‌سایت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته اسامی ۶ شرکت مستقر در کشورهای ایران، امارات، چین و ویتنام دیده می‌شود.

خزانه‌داری آمریکا علاوه بر این اعلام کرده ۲۰ کشتی در همین ارتباط تحریم شده‌اند. شرکت‌هایی که در این فهرست قرار گرفته‌اند عبارتند از:

شرکت پتروشیمی بوشهر

شرکت GLOBAL MARINE SHIP MANAGEMENT CO., LTD (مستقر در چین)

شرکت GOLDEN LOTUS OIL GAS AND REAL ESTATE JOINT STOCK (مستقر در ویتنام)

شرکت SHANGHAI XUANRUN SHIPPING (مستقر در چین)

شرکت پتروشیمی شیراز

شرکت SWEDISH MANAGEMENT CO SA (مستقر در امارات متحده عربی)



کشتی‌هایی که تحریم شده‌اند متعلق به شرکت‌های فوق هستند.

خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده این تحریم‌ها ذیل فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ وضع شده‌اند. این فرمان اجرایی در سال ۲۰۱۸ توسط «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور سابق آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های بخش نفت، بانکی و حمل و نقل بعد از خروج آمریکا از برجام صادر شد.و

تحریم‌ها علیه ایران

دولت آمریکا در راستای اهداف خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی اسلامی ایران و پیشبرد جنگ اقتصادی علیه این کشور تحریم‌هایی را به بهانه‌های مختلف وضع کرده است. واشنگتن شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های مستقر در کشورهای ثالث را به تبعیت از این تحریم‌ها ملزم می‌کند.

«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانه‌داری یا «FTI» که در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهادهای وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد شده مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشورهای مخالف با سیاست‌های کلان واشنگتن به شمار می‌رود.

«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» مأموریت ادعایی خود را «اجرای راهبردهای دولت آمریکا برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سطح داخلی و بین‌المللی، تدوین و اجرای راهبردهای ملی در خصوص مبارزه با شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اعلام می‌کند.

این دفتر شامل چهار زیرمجموعه است: ۱-دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفاک) ۲- دستیار وزیر در امور اطلاعات و تحلیل ۳- دستیار وزیر در امور تأمین مالی تروریسم و ۴- شبکه اجرای قوانین مربوط به جرائم مالی.

«اتاق ساکت جنگ اقتصادی»

یکی از مهم‌ترین اهداف و محورهای فعالیت «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را هدایت جنگ اقتصادی علیه ایران، ضربه زدن به گروه‌های محور مقاومت و تبدیل کردن نظام مالی آمریکا به یک اهرم فشار علیه اقتصاد کشورهای ناهمسو با این کشور تشکیل می‌دهند.

«سی‌ان‌ان» در گزارشی در سال ۲۰۱۰ «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را «اتاق جنگ ساکت» علیه ایران توصیف کرده و درباره آن نوشته است: «آنها در واقع، مسئول فلج کردن اقتصاد ایران هستند.» «سی‌ان‌ان» نوشته فعالیت‌های این دفتر معمولا بدون جار و جنجال انجام می‌شوند اما اثرگذار هستند.

سفر هیئت حماس به دمشق

هیئتی از حماس برای دیدار و تبادل نظر با گروه‌های مقاومت فلسطین وارد دمشق شد.