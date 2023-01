رابرت مک‌نامارا وزیر دفاع در دولت‌های جان اف کندی و لیندون جانسون بود. اتفاقاتی چون بحران کوبا در دوران جنگ سرد و جنگ وینام در دوره او رخ داد و در نهایت با جنگ ویتنام پنتاگون را ترک کرد. مستند «مهِ جنگ: یازده درس از زندگی رابرت اس. مک‌نامارا / The Fog of War: Eleven Lessons from the Life» به کارگردانی ارول موریس محصول 2004 به مرور این فراز و فرود در بستر یک آرشیو غنی می‌پردازد؛ مستندی که برنده اسکار شد. این مستند را با ترجمه فارسی در «تابناک» می‌بینید.