قمرٌ ؛ مصطفی عاطف

وأجمل منك لم ترقط عين

وأطيب منك لم تلد النساء

خلقت مبرءا من كل عيب

كأنك قد خلقت كما تشاء

قمر، قمر

قمر سيدنا النبي قمر

وجميل، وجميل

وجميل سيدنا النبي وجميل

قمر، قمر

قمر سيدنا النبي قمر

وجميل، وجميل

وجميل سيدنا النبي وجميل

وكف المصطفى كالورد نادي (الله، الله)

وعطره يبقى إذا مست أيادي (الله، الله)

وكف المصطفى كالورد نادي (الله، الله)

وعطره يبقى إذا مست أيادي (الله، الله)

وعم نوا لها كل العبادي

وعم نوا لها كل العبادي

وعم نوا لها كل العبادي

حبيب الله يا خير البرى يا

قمر، قمر

قمر سيدنا النبي قمر

وجميل، وجميل

وجميل سيدنا النبي وجميل

ولا ظل له بل كان نورا (الله، الله)

تنال الشمس منه والبدور (الله، الله)

ولا ظل له بل كان نورا (الله، الله)

تنال الشمس منه والبدور (الله، الله)

ولم يكن الهدى لولا ظهوره

ولم يكن الهدى لولا ظهوره

ولم يكن الهدى لولا ظهوره

وكل الكون أنار بنور طه

قمر، قمر

قمر سيدنا النبي قمر

وجميل، وجميل

وجميل سيدنا النبي وجميل

نوای «قمرٌ» را با صدای مصطفي عاطف در مدح حضرت محمد مصطفی (ص) پیامبر اعظم اسلام در «تابناک» می‌بینید و می‌شنوید. نوای «قمرٌ» را با صدای مصطفي عاطف در مدح حضرت محمد مصطفی (ص) پیامبر اعظم اسلام در «تابناک» می‌بینید و می‌شنوید.