کد خبر:۱۳۲۷۶۷۰
حسینیه تابناک

موعود رسولان ؛ حاج حنیف طاهری

همزمان با جشن ولادت حضرت محمد (ص)، نماهنگ موعود رسولان را با نوای حاج حنیف طاهری می‌بینید و می‌شنوید.
حسینیه تابناک پیامبر اعظم مولودی حضرت رسول ویدیو حضرت محمد فیلم پیامبر اکرم حنیف طاهری
