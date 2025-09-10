۱۹/شهريور/۱۴۰۴
Wednesday 10 September 2025
۱۴:۵۵
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
جدیدترین اخبار
یادداشت
بالای صفحه
فیلم
>>
مذهب
تعداد بازدید : 0
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_2104842" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1327670/2104842?width=700&height=400"></script></div>
کد خبر:۱۳۲۷۶۷۰
کد خبر:۱۳۲۷۶۷۰
11
بازدید
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹
10 September 2025
حسینیه تابناک
موعود رسولان ؛ حاج حنیف طاهری
همزمان با جشن ولادت حضرت محمد (ص)، نماهنگ موعود رسولان را با نوای حاج حنیف طاهری میبینید و میشنوید.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
https://www.tabnak.ir/005ZO2
لینک کپی شد
گزارش خطا
پسندها:
۰
اشتراک گذاری
فیسبوک
سروش
واتساپ
لینکدین
توییتر
تلگرام
برچسبها:
حسینیه تابناک
پیامبر اعظم
مولودی
حضرت رسول
ویدیو
حضرت محمد
فیلم
پیامبر اکرم
حنیف طاهری
اخبار مرتبط
یا محمد یا احمد یا حمید یا محمود
قمرٌ ؛ مصطفی عاطف
تواشیح هله یا ایها النبی هله یالله
سلام من به مدینه به آستان رفیعش
تواشیح یا امام الرسل یا سندی
خیر الأنام ؛ محمد فصولی
السلام علیک یا رسول الله ؛ ماهر زین
به عشق نبی ؛ عبدالرضا هلالی
ویدیوهای مرتبط
به عشق نبی ؛ عبدالرضا هلالی
مولودی به عشق نبی را با نوای عبدالرضا هلالی میبینید و میشنوید.
تواشیح هله یا ایها النبی هله یالله
تواشیح هله یا ایها النبی هله یالله را با اجرای گروه سرود زهرائیون...
یا محمد یا احمد یا حمید یا محمود
مولودی یا محمد یا احمد یا حمید یا محمود را در مدح حضرت محمد رسول الله...
تواشیح یا امام الرسل یا سندی
تواشیح يا امام الرسل یا سندي در مدح پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) با...
مهمانی بزرگ امت احمد را ببینید
مراسم باشکوه «مهمانی بزرگ امت احمد» به مناسبت هفته وحدت، روز جمعه 14...
مراسم عزاداری امام حسین با گیتار!
ویدیویی از عزاداری با گیتار و موسیقی مکزیکی مورد توجه قرار گرفته که در...
جامون خالی این شبا سامرا ؛ حسین طاهری
همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)، مداحی شور جامون خالی این شبا...
یابن الحسن آجرک الله ؛ حسین ستوده
همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)، مداحی زمینه یابن الحسن آجرک...
یا حسن ابن علی ایها العسکری ؛ محمدحسین حدادیان
همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)، مداحی زمینه یا حسن ابن علی...
کنج حجره افتاده غم گرفته چشماشو ؛ سلحشور
همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)، مداحی زمینه کنج حجره افتاده...
تو رو کشتند ولی غریبونه چرا ؛ حنیف طاهری
همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)، مداحی تو رو کشتند ولی غریبونه...
السلام آقای من ؛ محمدرضا طاهری
همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)، السلام آقای من را با نوای من...
امام عصر ما امشب عزادار است ؛ حسین طاهری
همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)، واحد امام عصر ما امشب عزادار...
ماجرای جوشیدن چشمه آب در قدمگاه امام رضا(ع)
ماجرای چشمه قدمگاه به هجرت اجباری امام رضا(ع) به سمت خراسان بازمیگردد....
امام رضا جانم ؛ حسین ستوده
همزمان با ایام شهادت امام رضا (ع) مداحی امام رضا جانم را با نوای کربلایی...
امام رضا قربون کبوترات ؛ سید رضا نریمانی
همزمان با این ایام خاص امام رضا، نماهنگ امام رضا قربون کبوترات را با...
یه ایران و یه سلطان و بنازم حرم شاه خراسانو
همزمان با ایام شهادت امام رضا (ع)، مداحی یه ایران و یه سلطان و بنازم حرم...
یا ایها الرئوف ؛ جواد مقدم
همزمان با این ایام خاص امام رضا، مداحی زمینه کربلایی جواد مقدم با مطلع...
یا امام رضا مدد ؛ سید مجید بنی فاطمه
همزمان با این ایام خاص امام رضا، مداحی استودیویی نماهنگ یا امام رضا مدد...
حالم خوبه ؛ حامد جلیلی
نماهنگ حالم خوبه با نوای کربلایی حامد جلیلی با مضمون مناجات با امام رضا...
نمایش بیشتر
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق میرسند؟
توافق میشود
توافق نمیشود