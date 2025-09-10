En
کد خبر:۱۳۲۷۶۵۸
حسینیه تابناک

یا محمد یا احمد یا حمید یا محمود

مولودی یا محمد یا احمد یا حمید یا محمود را در مدح حضرت محمد رسول الله (ص) با نوای حاج محمود کریمی می‌بینید و می‌شنوید.
حسینیه تابناک حضرت محمد پیامبر اعظم ویدیو مولودی محمود کریمی میلاد پیامبر اعظم فیلم پیامبر اکرم
