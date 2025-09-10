En
کد خبر:۱۳۲۷۶۶۳
137 بازدید
حسینیه تابناک

تواشیح هله یا ایها النبی هله یالله

تواشیح هله یا ایها النبی هله یالله را با اجرای گروه سرود زهرائیون می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
حسینیه تابناک پیامبر اعظم مولودی رسول الله تواشیح پیامبر اکرم ویدیو میلاد حضرت رسول حضرت محمد
