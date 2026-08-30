ای نخ عبات رشته نجات ؛ محمود کریمی

مولودی ای نخ عبات رشته نجات را با نوای حاج محمود کریمی جشن ولادت حضرت محمد (ص) و ولادت امام جعفر صادق (ع) می‌بینید و می‌شنوید. مولودی ای نخ عبات رشته نجات را با نوای حاج محمود کریمی جشن ولادت حضرت محمد (ص) و ولادت امام جعفر صادق (ع) می‌بینید و می‌شنوید.

ای نخ عبات رشته نجات

ای یم نگاهت معنی حیات

ای دم و صدات صدای قلب کائنات

اولین نور جلی تویی

به ولی الله ولی تویی

تو علی هستی یا علی تویی

علی تویی علی تویی

علی ست لیلای همه تویی تو لیلای علی

علی ست آقای همه تویی تو آقای علی

علی ست مولای همه تویی تو مولای علی

جد حسن عشق بی حد حسن

جد حسین عشق بی حد حسین

ای ختمی مآب نور مستطاب

شد با نیم نگاه کاخ شب خراب

کیست عالیجناب یارت به جز ابوتراب

حق به تو فرموده لا تخف

که باهاته شاه لوکشف

اسم تو نقش رایت نجف

علی ست سرور همه تویی تو سرور علی

علی ست دلبر همه تویی تو دلبر علی

علی ست رهبر همه تویی تو رهبر علی

جان حسن شمس تابان حسن

جان حسین روح و ریحان حسین

علی ست لیلای همه تویی تو لیلای علی

علی ست آقای همه تویی تو آقای علی

علی ست مولای همه تویی تو مولای علی

جد حسن عشق بی حد حسن

جد حسین عشق بی حد حسین

شور ولادتت بت ها رو شکست

دل به امر تو شد خداپرست

شد عهد الست تو عطرتت دست به دست

همه عالم رونمات میشن

همه ذرات بهش میگن

یا ابوالقاسم یا ابوالحسن

علی ست نعمت همه تویی تو نعمت علی

علی ست نصرت همه تویی تو نصرت علی

علی ست حجت همه تویی تو حجت علی

پیر حسن مرشد و میر حسن

پیر حسین اذن شمشیر حسین

علی ست لیلای همه تویی تو لیلای علی

علی ست آقای همه تویی تو آقای علی

علی ست مولای همه تویی تو مولای علی

جد حسن عشق بی حد حسن

جد حسین عشق بی حد حسین

عشق منوره دل معطره

دست عاشقا جام کوثره

اون که ساقی صادق آل حیدره

ششمین نفس نبی دمید

پنجمین عکس علی رسید

جعفر ابن عشق ابن عشق رسید

چه قدر لطف شد به ما که سرنوشت محشری

چه مذهب و هویتی موحدین جعفری

چه نام پر عبهتی شیعه اثنی عشری

یا بن الحسن ای تمام دین من

یا بن الحسین بردی ام به زیر دین

شور ولادتت بت ها رو شکست

دل به امر تو شد خداپرست

شد عهد الست تو عطرتت دست به دست

همه عالم رونمات میشن

همه ذرات بهش میگن

یا ابوالقاسم یا ابوالحسن

علی ست نعمت همه تویی تو نعمت علی

علی ست نصرت همه تویی تو نصرت علی

علی ست حجت همه تویی تو حجت علی

پیر حسن مرشد و میر حسن

پیر حسین اذن شمشیر حسین

علی ست لیلای همه تویی تو لیلای علی

علی ست آقای همه تویی تو آقای علی

علی ست مولای همه تویی تو مولای علی

جد حسن عشق بی حد حسن

جد حسین عشق بی حد حسین