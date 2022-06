ویتامین C یکی از مهم‌ترین ویتامین‌های مورد نیاز بدن انسان است و کارشناسان تخمین زده‌اند که بدن ما به چه مقدار ویتامین C نیاز دارد. در حقیقت نسبت ویتامین C به وزن بدن برای تقویت سیستم ایمنی مهم است.