خربزه درختی چیست و چه خواصی دارد؟

به گزارش «تابناک»، پاپایا یا خربزه درختی از آنتی اکسیدان‌هایی است که می‌توانند التهاب را کاهش دهند، با بیماری‌ها مبارزه کنند و شما را جوان نگه دارند.



ما در این مطلب به بررسی ۸ فایده سلامتی این میوه مفید می‌پردازیم، با ما همراه باشید.



خوشمزه و سرشار از مواد مغذی است

پاپایا میوه گیاه کاریکا پاپایا است. رشد این میوه در آمریکای مرکزی و جنوب مکزیک شروع شده، اما در حال حاضر در بسیاری از نقاط جهان نیز رشد کرده است.



پاپایا حاوی یک آنزیم به نام papain است که می‌تواند زنجیره‌های سخت پروتئین موجود در گوشت ماهیچه را تجزیه کند. به همین دلیل، هزاران سال است که مردم از این میوه به منظور هضم پروتئین گوشت استفاده می‌کنند.



اگر پاپایا رسیده باشد، می‌تواند خام خورده شود. با این حال، پاپایا خام باید همیشه قبل از خوردن پخته شود. اهمیت این موضوع در به خصوص خانم‌های باردار بسیار مورد توجه است، چرا که پاپایا نارس حاوی مقادیر بالایی لاتکس است که باعث انقباض رحم می‌شود و ممکن است موجب سقط جنین شود.



پاپایا شبیه به گلابی است و می‌تواند طولی معادل ۵۱ سانتی متر داشته باشد. وقتی که این میوه مفید هنوز نارس و کال باشد پوست آن سبز است و زمانی که رسیده باشد پوستی نارنجی رنگ خواهد داشت. گوشت آن نیز ممکن است زرد، نارنجی و یا قرمز باشد.



علاوه بر این، این میوه دارای دانه‌هایی سیاه است که خوردنی، اما تلخ هستند.



یک پاپایا کوچک (۱۵۲ گرم) شامل:



کالری: ۵۹

کربوهیدرات: ۱۵ گرم

فیبر: ۳ گرم

پروتئین: ۱ گرم

ویتامین سی: ۱۵۷٪ از مقدار مواد مغذی مورد نیاز روزانه

ویتامین آ: ۳۳٪ از مقدار مواد مغذی مورد نیاز روزانه

Folate (ویتامین B۹): ۱۴ ٪ از مقدار مواد مغذی مورد نیاز روزانه

پتاسیم: ۱۱٪ از مقدار مواد مغذی مورد نیاز روزانه

مقادیر زیادی کلسیم، منیزیم و ویتامین B۱، B۳، B۵، E و K.



پاپایا همچنین حاوی آنتی اکسیدان‌های سالم شناخته شده به عنوان کاروتنوئید‌ها – به ویژه یک نوع به نام لیکوپن است. علاوه بر این، بدن شما این آنتی اکسیدان‌های مفید را بهتر از میوه‌ها و سبزیجات دیگر جذب می‌کند.



دارای اثرات آنتی اکسیدانی قوی است

رادیکال‌های آزاد مولکول‌های واکنشی هستند که در طول متابولیسم بدن شما ایجاد می‌شوند. آن‌ها می‌توانند استرس اکسیداتیو را تقویت کنند که می‌تواند منجر به بیماری شود.



آنتی اکسیدان ها، از جمله کاروتنوئید‌های موجود در پاپایا، می‌توانند رادیکال‌های آزاد را خنثی کنند.



مطالعات نشان می‌دهند که پاپایا تخمیر شده می‌تواند استرس اکسیداتیو را در افراد مسن و افراد مبتلا به دیابت، کم کاری تیروئید و بیماری کبد کاهش دهد. همچنین بسیاری از محققان بر این باورند که رادیکال‌های آزاد بیش از حد در مغز عامل مهمی در بیماری آلزایمر هستند.



در یک مطالعه، افراد مبتلا به آلزایمر یک عصاره پاپایا تخمیر شده را به مدت شش ماه دریافت کردند، و سپس یک افت ۴ درصدی را در نشانگر زیستی تجربه کردند که نشان دهنده آسیب اکسیداتیو به DNA و همچنین مرتبط با پیری و سرطان است.



کاهش استرس اکسیداتیو به مقدار لیکوپن پاپایا و توانایی حذف آهن اضافی که مشخصه تولید رادیکال‌های آزاد است مربوط می‌شود.



دارای خواص ضد سرطان است

تحقیقات نشان می‌دهد که لیکوپن موجود در پاپایا می‌تواند خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهد. همچنین ممکن است برای افرادی که تحت درمان سرطان هستند نیز مفید باشد. این میوه مفید این کار را با کاهش رادیکال‌های آزاد انجام می‌دهد.



علاوه بر این، پاپایا می‌تواند برخی اثرات منحصر به فردی که ممکن است سایر میوه‌ها نداشته باشند را دارا باشد.



در بین ۱۴ میوه و سبزیجات با ویژگی‌های آنتی‌اکسیدان شناخته شده، تنها پاپایا فعالیت ضد سرطانی را در سلول‌های سرطانی سینه نشان داد.



در یک مطالعه کوچک در افراد مسن با التهاب و ناراحتی معده، دریافت پاپایا تخمیر شده آسیب اکسیداتیو را کاهش داد.



با این حال، قبل از این که توصیه‌هایی ارائه شود، تحقیقات بیشتری مورد نیاز است.

‌

می‌تواند سلامت قلب را بهبود بخشد

اضافه کردن پاپایای بیشتر به رژیم غذایی شما می‌تواند سلامت قلب شما را تقویت کند.



مطالعات انجام شده حاکی از آن است که میوه‌هایی که سرشار از لیکوپن و ویتامین C هستند، می‌توانند سلامت قلب را ارتقا بخشند. آنتی اکسیدان‌های موجود در پاپایا قادرند تا از قلب شما محافظت کنند و اثرات محافظی “کلسترول خوب” یا همان HDL را افزایش دهند.



در یک مطالعه، افرادی که یک مکمل پاپایا را به مدت ۱۴ هفته مصرف کرده بودند، التهاب کمتر و نسبت بهتر “کلسترول بد” به “کلسترول خوب” یا LDL به HDL را نسبت به افرادی که این مکمل را استفاده نکرده بودند داشتند.

‌

می‌تواند با التهاب مبارزه کند

التهاب مزمن در بسیاری از بیماری ریشه دارد‌ها و غذا‌های ناسالم و سبک زندگی است که می‌تواند فرآیند آن را تحریک کرده و به خطر بیندازد. مطالعات نشان می‌دهد که مصرف میوه‌ها و سبزیجات غنی از آنتی اکسیدان مانند پاپایا، به کاهش نشانگر‌های التهابی کمک می‌کنند.



به عنوان مثال، یک مطالعه نشان داد که مردانی که مصرف میوه‌ها و سبزیجات سرشار از کاروتنوئید را افزایش داده بودند، کاهش قابل توجهی در CRP، یک نشانگر التهابی خاص داشته اند.

‌

می‌تواند فرایند گوارش و هضم را بهبود بخشد

آنزیم papain در پاپایا می‌تواند پروتئین را آسان‌تر هضم کند. افراد در مناطق گرمسیری مصرف پاپایا را برای درمان یبوست و دیگر نشانه‌های سندرم روده تحریک پذیر (IBS) در نظر می‌گیرند.



در یک مطالعه، افرادی که یک فرمول مبتنی بر پاپایا را به مدت ۴۰ روز دریافت کردند، بهبود قابل توجهی در یبوست و نفخ را مشاهده کردند. دانه ها، برگ‌ها و ریشه این میوه نیز برای درمان زخم در حیوانات و انسان‌ها استفاده شده است.



در برابر آسیب‌های پوستی از پوست محافظت می‌کند

علاوه بر حفظ سلامتی بدن، می‌توانید به پوست خود کمک کنید تا نرم‌تر و جوان‌تر به نظر برسد.



باور بر این است که فعالیت بیش از حد رادیکال‌های آزاد مسئول بسیاری از چین و چروک ها، افتادگی و دیگر آسیب‌های پوستی است که با افزایش سن رخ می‌دهد.



ویتامین C و لیکوپن موجود در پاپایا از پوست شما محافظت می‌کنند و ممکن است این علائم پیری را کاهش دهند.



در یک مطالعه، دریافت مکمل لیکوپن به مدت ۱۰ تا ۱۲ هفته، قرمزی پوست پس از قرار گرفتن در معرض آفتاب که نشانه آسیب پوستی است را کاهش داد. در بررسی دیگر، زنان مسن که ترکیبی از لیکوپن، ویتامین C و دیگر آنتی اکسیدان‌ها را برای ۱۴ هفته مصرف کرده بودند، عمق چروک‌های صورت شان کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت.



خوش مزه و چند منظوره

پاپایا طعم منحصر به فردی دارد که بسیاری از مردم آن را دوست دارند؛ و رسیده بودن آن کلید این طعم منحصر به فرد است. پاپایای کال و یا بیش از حد رسیده عم متفاوتی با پاپایای رسیده دارد.



هنگامی که این میوه به طور مطلوب رسیده باشد، باید رنگ زرد تا نارنجی- قرمز بداشته اشد، اگر چه چند لکه سبز هم خوب است.



مزه آن در هنگام سرد شدن بهتر است، بنابراین ایده خوبی است که در یخچال نگهداری شود. بعد از شستن آن، شما می‌توانید آن را از طول به اندازه نصف کاهش دهید، دانه‌ها را در بیاورید و آن را با قاشق، مانند طالبی یا هندوانه بخورید.



همان طور که فوق العاده متنوع است، همچنین می‌تواند با دیگر غذا‌هایی که طعم آن را تکمیل می‌کنند نیز ترکیب شود.

منبع:مجله سلامت