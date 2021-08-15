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در تعطیلات پیش رو قطع برق داریم؟

سخنگوی صنعت برق با اشاره به اجرای تعطیلات ۶ روزه از فردا دوشنبه، گفت: روزهای آینده را بدون اعمال محدودیت سپری می‌کنیم.
کد خبر: ۱۰۷۰۰۷۰
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۷:۵۶ 15 August 2021

روزانه در سایت "نبض انرژی" گزید‌ه‌ای از آخرین اخبار و مطالب جذاب پیرامون انرژی، صنعت برق، محیط زیست تهیه و منتشر می‌گردد.

گزارش کامل از گزیده‌ خبرهای امروز «نبض انرژی» (https://nabzeenergy.ir) را با کلیک بر تیتر آن بخوانید.

۶ روز تعطیلی پیش رو قطع برق نداریم

در تعطیلات پیش رو قطع برق داریم؟

حمله به یک چاه نفت در شمال عراق

در تعطیلات پیش رو قطع برق داریم؟

ائتلاف سعودی ۱۰۶ هزار تن نفت خام از یمن قاچاق کرد

در تعطیلات پیش رو قطع برق داریم؟

جزئیات جدید در مورد سهمیه سوخت ادوات کشاورزی فاقد پلاک

در تعطیلات پیش رو قطع برق داریم؟

ماینرهای مجاز تا پایان شهریور تعطیلند/ کاهش ۱۵۰۰ مگاواتی مصرف برق در روزهای تعطیل

در تعطیلات پیش رو قطع برق داریم؟

نماینده خمینی شهر: چرا قطعی برق در تهران کمتر از سایر استان‌هاست؟

در تعطیلات پیش رو قطع برق داریم؟

رشد 26 دلاری متوسط قیمت نفت ایران نسبت به پارسال/ تولید نفت به 2.5 میلیون بشکه نزدیک شد

در تعطیلات پیش رو قطع برق داریم؟

خشکسالی بزرگترین منبع انرژی پاک جهان را خشکاند

در تعطیلات پیش رو قطع برق داریم؟

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در تعطیلات پیش رو قطع برق داریم؟

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در تعطیلات پیش رو قطع برق داریم؟

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در تعطیلات پیش رو قطع برق داریم؟

 

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