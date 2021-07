«پرلود و فوگ در ر مینور / Prelude and Fugue in D minor, BWV 539» یکی از...

«پرواز ارل‌ها / Flight of the Earls» قطعه‌ای است که گروه آمریکایی...

«شبح در بیابان / Ghost in the Desert» یکی از قطعاتی است که مایکل لوکارلی...

«من در ایبیزا قرص خوردم / I Took a Pill in Ibiza» قطعه‌ای از مایک پوزنر...

«آیا تا به حال باران را دیده‌ای؟ / Have You Ever Seen The Rain» قطعه‌ای...