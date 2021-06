به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، دراین اطلاعیه آمده است: بر اساس تصمیمات هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در انگلستان و در هماهنگی با ستاد انتخابات خارج از کشور مستقر در وزارت امورخارجه، در حوزه انتخابیه انگلستان ۱۱ شعبه رأی گیری مستقر خواهد شد که از این تعداد، ۵ حوزه رای گیری در شهر لندن و ۶ حوزه رای گیری در شهرهای منچستر، برمینگهام، لیدز، گلاسکو، کاردیف و نیوکاسل خواهد بود.

ساعات اخذ رای از هم میهنان عزیز به مدت ۱۰ ساعت و از ساعت ۹:۰۰ صبح تا ساعت ۱۹:۰۰ غروب خواهد بود .

همچنین، بدلیل اعمال مقررات مربوط به کنترل شیوع بیماری کرونا در اماکن سرپوشیده در انگلستان، از هموطنان عزیز درخواست می شود که حتماً هنگام حضور در شعب اخذ رأی، از ماسک استفاده و فاصله اجتماعی را رعایت کنند.

بدیهی است در صورت ضرورت و به تشخیص هیات اجرایی انتخابات، امکان تمدید زمان و ساعت رأی گیری به مدت محدودی و برای برخی از حوزه ها وجود خواهد داشت. به همین دلیل، از هموطنان گرامی تقاضا می کنیم که حتی الامکان در ساعات اولیه آغاز رأی گیری در حوزه های اخذ رأی حضور یابند تا هم موفق به ریختن رأی شوند و هم از ازدحام جمعیت در ساعات پایانی رأی گیری جلوگیری شود.

هموطنان ارجمند برای شرکت در این انتخابات ریاست جمهوری، حسب قانون و دستور العمل های صادره لازم است حتماً شناسنامه و کارت ملی و یا گذرنامه معتبر را با خود به همراه داشته باشند.

بدیهی است هرگونه تغییر و تحولی در حوزه های رأی گیری از همین طریق ویا ازطریق سایت سفارت به آگاهی هم میهنان گرامی خواهد رسید.

آدرس حوزه های رأی گیری در شهر لندن و شش شهر دیگر انگلستان بشرح زیر است:

لندن

- Consulate of the Islamic Republic of Iran in London: ۵۰ Kensington Ct, London W۸ ۵DD

- Islamic Centre of England: ۱۴۰ Maida Vale, London W۹ ۱QB

- Islamic Universal Association: ۲۰ Penzance place Holland Park London W۱۱ ۴PG

- The School of the Islamic Republic of Iran: ۱۰۰ Carlton Vale, London, NW۶ ۵HE

- Ealing Town Hall, New Broadway, London W۵ ۲BY

سایر شهرستان‌ها

- Iranian School of Manchester: ۸۶ East Rd, Longsight, Manchester M۱۲ ۵GZ

- ADP House: ۳۵ Hanover Square, Woodhouse, Leeds LS۳ ۱BQ

- Penylan Library And Community Centre: Penylan Road, Penylan Cardiff, CF۲۳ ۵HW

- Tawheed Newcastle Islamic Centre: Cliftonville, Bentinck Road, Newcastle upon Tyne

NE۴ ۶UX

- Imam Reza Cultural Centre: ۲۰ Hospital St, Birmingham B۱۹ ۳PY

- Al-Mahdi Foundation: ۶۵ Albert Road, Glasgow, G۴۲ ۸DP