إيران | الإمام الخامنئي معزيا السيد نصرالله بوفاة الشيخ الزين: لن يغيب عن ذاكرة تاريخ المقاومة أبداً

بعث قائد الثورة الاسلامية السيد القائد علي الخامنئي برقية تعزية إلى الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله معزياً بوفاة رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين في لبنان القاضي الشيخ أحمد الزين رحمه الله.

جاء في نص البرقية

"بسم الله الرحمن الرحيم

جانب حجة الإسلام سماحة السيد حسن نصرالله دامت بركاته،

لقد تلقيتُ خبر وفاة العالم المجاهد القاضي الشيخ أحمد الزين رئيس مجلس أمناء تجمع العلماء المسلمين في لبنان، وأرى من واجبي التقدّم بالعزاء في هذا الحدث الأليم، الى العلماء الأعزاء وأسرة الفقيد ومحبيه وتلامذته في لبنان وسائر البلاد عموماً وإلى سماحتكم خصوصاً.

إن دفاعه المسؤول والعلمي عن نهضة الإمام الخميني وعن المقاومة في وجه جبهة الاستكبار والصهيونية، وحضوره الثابت في المواجهات المناهضة للاستكبار لشعوب المنطقة خلال السنوات الطويلة، لن يغيب عن ذاكرة تاريخ المقاومة أبداً.

أتقدم بالعزاء مجدداً الى الشعب اللبناني لاسيما رفاق الفقيد وزملائه في تجمع العلماء المسلمين في لبنان، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد المرحوم بواسع الرحمة والغفران".