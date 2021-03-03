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العراق | الحكومة تعلن إنهاء مزاد العملة ورفع احتياط البنك المركزي

اعلن متحدث الحكومة العراقية حسن ناظم انهاء مزاد العملة ورفع احتياط البنك المركزي. وقال ان الحكومة تحاول معالجة المشاكل التي تواجه الناصرية، لافتا الى ان هناك تحريض مغرض في الأحداث، موضحا ان رئيس الحكومة امر بتلبية مطالب متظاهري الناصرية.
کد خبر: ۱۰۳۸۳۸۱
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۱ 03 March 2021

العراق | الحكومة تعلن إنهاء مزاد العملة ورفع احتياط البنك المركزي

وأضاف، ناظم في المؤتمر الصحفي الاسبوعي لمجلس الوزراء، يوم امس الثلاثاء، أن "الكاظمي أكد أن الحكومة منعت الانهيار الاقتصادي وانهت مزاد العملة، حيث إن الحكومة ورثت أزمة اقتصادية خانقة وتمكنت من رفع احتياطي البنك المركزي".

وقال إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد تبني الحكومة موقف التهدئة إزاء الصراعات بالمنطقة".

وبالشأن الداخلي، اعلن ناظم أن "الحكومة تعمل على حل بعض المشاكل والأزمات لاسيما في الناصرية".

وتابع: ان مجلس الوزراء ناقش مطالب المتظاهرين في الناصرية، وان الكاظمي امر بتلبيتها. وقال: هناك تحريض مغرض في احداث الناصرية وسنحاسب الادارات المحلية المقصرة.

وبشأن الحظر الصحي، علّق ناظم قائلاً إن "وزير الصحة حسن التميمي أكد وجود تأثير إيجابي للحظر بعد انخفاض معدل إصابات كورونا"، موضحا أن "وزارة الصحة اتفقت مع شركة فايزر على تسلم مليون ونصف المليون جرعة".

وأكد أن "الكاظمي وجه بعدم السماح لأي شركة وسيطة لشراء لقاحات كورونا"، مبينا أن "مجلس الوزراء وجه وزارة المالية بتمويل الصحة لإنجاز المستشفيات المتلكئة".

وفي السياق، أعلن ناظم أن "مجلس الوزراء خول سفيري العراق في روسيا والصين التعاقد مع الشركات المصنعة للقاح".

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