العراق | الحشد الشعبي يقتل 3 إرهابيين ويعتقل آخر في جرف النصر

أعلن الحشد الشعبي، الأحد، عن مقتل ثلاثة عناصر لتنظيم داعش الإرهابي واعتقال آخر في ناحية جرف النصر شمالي بابل.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن "قوات اللواء 47 ضمن قيادة عمليات الجزيرة بالحشد الشعبي تمكنت من قتل عناصر فلول داعش الإرهابي في ضفاف نهر الفرات بناحية جرف النصر”.

وأضاف البيان أنه “تم القاء القبض على أحد عناصر داعش وذلك خلال عملية أمنية نوعية قامت بتنفيذها”.

وأشار الى أنه "كان قتلى داعش يرتدون الزي العسكري للتمويه، حيث كانوا يحاولون التسلل لمنطقة الرويعية ضمن قاطع عمليات جرف النصر، قبل ان تتمكن قوة المهمات الخاصة لقيادة عمليات الجزيرة ومن خلال معلومات استخباراتية من قتلهم جميعا وسحب احدى جثث داعش لضفاف نهر الفرات".