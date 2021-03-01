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سوريا | شيخ قبائل شعر: جاهزون للوقوف في كافة الجهات وعلينا ضرب أساس المشروع الصهيوني المتمثل بقسد

أكد شيخ قبائل شعر في سوريا والعراق والخليج، الشيخ مشعل عبد الكريم الجربا، أننا "نعاني في شرق الفرات وفي محافظة الرقة والحسكة وريف دير الزور كأبناء القبائل العربية والاخوة الكرد والمسيحيين كثيرًا بسبب وجود المحتل الامريكي وحلفائه المتمثلين بقسد، فهم يقومون بخدمة المشروع الصهيوني قبل ان يقوموا بخدمة المشاريع الامريكية".
کد خبر: ۱۰۳۷۹۵۶
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲ 01 March 2021

وأضاف الشيخ الجربا في حديث صحفي ان "ما يقوم به حلفاء الامريكيين في مناطقنا هي عمليات بشعة جدا بكل المقاييس ونحن كأبناء القبائل العراقية مهمشين في تلك المنطقة، ونرى أن ما تقوم به الميليشيات من قتل وتدمير واغتصاب هو تأثير لما تقوم بهم قسد الممثلة للمشروع الصهيوني الذي يدار من كواليس تل أبيب".

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وأضاف: "ما تقوم بهل الميليشيات هو تحريف لقيمنا وأخلاقنا وتغيير لمنهجنا والمنهج المحددي". موجها النداء الى الغيارة من القبائل من ابناء شمر بكافة شروحها والقبائل الاخرى بأن "يكونوا على قدر عالي من المسؤولية في التصدي لهذه الهجمة التي نتعرض لها"، ويجب علينا ضرب اساس المشروع الصهيوني في منطقتنا المتمثل بقسد لينهار المشروع الامريكي".

وتابع: "إننا جاهزون للوقوف في كافة الجهات ولكن المطلوب دعمنا بالعتاد والسلاح وانا نكون رديفين للجيش العربي السوري".

وأردف: "كل القبائل العربية تتمنى دخول الجيش العربي السوري".

ووجّه الشيخ الجربا نداءً الى الكرد قال فيه: "يجب النهوض بالبيانات والقرارات ويجب أن تكونوا في خط الوطن، ويجب أن نكون مدافعين عن الاخوة الكرد والمسحيين قبل العرب".

وأكمل: "ما جرى في عين عيسى وعفرين هو عملية تدمير لكافة المكونات وتقديم اراضي الجمهورية العربية الشورية للعدو الاسرائيلي".

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سیاسة شیخ قبائل شعر سوریا یونیوز
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