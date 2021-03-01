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إيران | مدير الحوزات العلمية يدعو لإعادة جميع أراضي قره باغ إلى أذربيجان والعالم الإسلامي

مدير الحوزات العلمية في ايران آية الله علي رضا أعرافي يدعو إلى قطع الطريق على تدخلات القوى الاجنبية و"إعادة جميع أراضي قره باغ إلى أذربيجان والأراضي الإسلامية"، معتبرا أنه "لا ينبغي أن يتسبب أي عذر في العنف الديني".
کد خبر: ۱۰۳۷۹۲۴
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۴ 01 March 2021

إيران | مدير الحوزات العلمية يدعو لإعادة جميع أراضي قره باغ إلى أذربيجان والعالم الإسلامي

ورأى مدير الحوزات العلمية أن مؤتمر "قره باغ 17 ربيع" في قم له معنى خاص "كأحد أهم أسس الفكر الإسلامي وكمدرسة دينية ومدينة تؤسس لفكر وخطاب الثورة الإسلامية".

ولفت آية الله أعرافي في افتتاح المؤتمر إلى أن خطاب الثورة الإسلامية في مجال قضايا العالم الإسلامي والأمة الإسلامية يقوم على الدعوة والتقارب والوحدة والتضامن، ويقوم على المقاومة والصمود الشجاع ضد الأعداء والمعتدين على حقوق الأمة الإسلامية.

وقال إن الحوزات الدينية في ايران تعتبر أرض جمهورية أذربيجان ومناطقها القيمة للغاية من مواردنا الفكرية والتاريخية، وهي أرض الشخصيات العظيمة والعلماء الأعلام.

هذا ولفت إلى أن الجمهورية الإسلامية ليس لها عداوة مع اليهود "لكننا على خلاف مع احتلال فلسطين والصهيونية، وحيثما تهاجم الأرض الإسلامية من قبل الأجانب، فإن الجمهورية الإسلامية ستعلن موقفها بشكل قاطع بناءً على خطاب الثورة الإسلامية".

وأكد أن "الوحدة والالتقاء بين أبناء الأمة الإسلامية والمقاومة والنضال ضد المحتلين وغطرسة العالم هما مبدآن في خطاب الثورة الإسلامية".

وأشار مدير الحوزات العلمية في ايران إلى أن العالم الإسلامي بكل إمكانياته الكبيرة يجب أن يكون له رأي مؤثر في معادلات العالم، معتبرا أن المستوى المنخفض والحصة الصغيرة الحالية للمسلمين في العلوم والصناعة والسلطة لا تتناسب مع قدرات العالم الاسلامي.

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سیاسة علاقات خارجیة مؤتمر قره باغ ایران أذربیجان
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