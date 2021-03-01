برای جذب کلسیم کدام ویتامین ضروری است؟

قیمت بلیت اتوبوس برای عید گران می‌شود؟

واکسن اهدایی چین کی به ایران می‌رسد؟

بازدید 313

إيران | مسؤول العلاقات الدولية في الحوزة العلمية يستعرض مواقف السيد القائد خلال ترؤسه مؤتمر قره باغ

المسؤول في العلاقات الدولية في الحوزة العلمية السيد مفيد حسيني كوهساري، يشدد على أن الحوزات العلمية والمراجع الدينية التي قاربت قضية نزاع قره باغ، أكدت جميعها موقف قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي أن هذه المنطقة جزء لا يتجزأ من البلاد الإسلامية.
کد خبر: ۱۰۳۷۹۱۵
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۱ 01 March 2021

إيران | مسؤول العلاقات الدولية في الحوزة العلمية يستعرض مواقف السيد القائد خلال ترؤسه مؤتمر قره باغ

وأكد السيد كوهساري خلال ترؤسه مؤتمر "17 ربيع قره باغ" الدولي في قم، ضرورة شرح خطاب الإمام السيد علي الخامنئي الذي القاه في الـ17 من ربيع هذا العام لحل نزاع ناغورنو قره باغ، مضيفا: "يعقد هذا المؤتمر بسبب ضرورة شرح النقاط المهمة التي اشار اليها" قائد الثورة. وتابع: "نعتبر الدفاع عن الشعب الأذربيجاني واجبًا أخلاقيًا ودينيًا وقانونيًا ونعتقد أنه يجب إعادة ناغورنو قره باغ بالكامل إلى أحضان أذربيجان".

واستعرض رئيس المؤتمر مواقف قائد الثورة بضرورة "تحرير الأراضي الأذربيجانية"، و"الحفاظ على الأمن الأرمني لتلك الأراضي"، و"عدم عبور كلا الجانبين للحدود الدولية"، وأنه في حال "اقترب الإرهابيون من الجانب الإيراني للحدود، سنتخذ موقفا حازما".

وحدد الإمام الخامنئي الخطوط العريضة لهذه الركائز لحل أزمة ناغورنو قره باغ في خطاب ألقاه في 17 ربيع الأول من هذا العام لإنهاء الصراع الدموي بين الأرمن والآذريين وحل نزاع ناغورنو قره باغ، أحد أطول النزاعات الدولية في العالم.

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
سیاسة ایران مؤتمر قره باغ
خبرهای مرتبط
إيران | السفير الآذري: لتوجيهات قائد الثورة الإسلامية وقعها لدى الشعب الاذربيجاني على صعيد التهدئة
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
نمازهای ماه رجب آزادراه غدیر شهاب الدین عزیزی خادم سینوفارم علی اکرمی

چرا اعضای هیات علمی و قضات معاف شوند و معلمان و کارگران نه؟ +تکمیلی  (۲۸۲ نظر)

مجلس مانع توافق دولت با آژانس انرژی اتمی شد  (۱۷۸ نظر)

بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون درگذشت  (۱۱۲ نظر)

اولین اقدام انتقامی عربستان از بایدن  (۹۹ نظر)

قالیباف: قفل تحریم‌ها شکسته خواهد شد  (۸۷ نظر)

فیلم حمله لباس شخصی به تمرین صخره‌نوردان اصفهان  (۸۶ نظر)

علم‌الهدی: متاسفانه زن و همسر در خانه همدیگر را با اسم کوچک صدا می‌زنند/علی اکبر صالحی: شرایط مذاکره را مقام معظم رهبری تعیین می‌کنند  (۸۶ نظر)

ذوالنور: تا قانون بیانیه مشترک ایران و آژانس پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد / حدادعادل: احمدی نژاد دروغ چندش‌آوری گفت  (۸۴ نظر)

ساترا اجازه پخش برنامه علی کریمی درباره انتخابات فوتبال را نداد  (۸۲ نظر)

اطلاعیه مهم تامین اجتماعی برای بازنشستگان  (۶۵ نظر)

آیا دولت قیمت دلار را دستکاری می‌کند؟  (۶۵ نظر)

پوشش جالب سفیر جدید غنا در دیدار روحانی  (۶۴ نظر)

علی مطهری: تسخیر سفارت آمریکا کار غلطی بود و آسیب زیادی به کشور زد/عباس عبدی: با گفتن «تکرار می‌کنم»، مردم پای صندوق رای نمی‌آیند  (۶۰ نظر)

نخستین بیماران کووید ۱۹ در ایران در ۲۳ بهمن ۹۸ شناسایی شد/ بعد از شیوع در قم و گیلان، تازه کیت از خارج رسید/ این گونه که نمی‌شود کشور را اداره کرد و مکتوب هم نوشته ام/ بزرگان کشور مثل رهبر انقلاب از ما مجوز می‌گیرند؛ اما دیگران... / چه کسی مجوز سفر به عراق را داده؟ / نامم را بگذارید «وزیر مرده شور خانه»!  (۵۹ نظر)

انتخابات فدراسیون فوتبال: شهاب‌الدین عزیزی خادم به‌عنوان رییس جدید انتخاب شد / یک خانم ثروتمند نایب رییس شد  (۵۸ نظر)

tabnak.ir/004M0Z
tabnak.ir/004M0Z