إيران | مسؤول العلاقات الدولية في الحوزة العلمية يستعرض مواقف السيد القائد خلال ترؤسه مؤتمر قره باغ

المسؤول في العلاقات الدولية في الحوزة العلمية السيد مفيد حسيني كوهساري، يشدد على أن الحوزات العلمية والمراجع الدينية التي قاربت قضية نزاع قره باغ، أكدت جميعها موقف قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي أن هذه المنطقة جزء لا يتجزأ من البلاد الإسلامية.

وأكد السيد كوهساري خلال ترؤسه مؤتمر "17 ربيع قره باغ" الدولي في قم، ضرورة شرح خطاب الإمام السيد علي الخامنئي الذي القاه في الـ17 من ربيع هذا العام لحل نزاع ناغورنو قره باغ، مضيفا: "يعقد هذا المؤتمر بسبب ضرورة شرح النقاط المهمة التي اشار اليها" قائد الثورة. وتابع: "نعتبر الدفاع عن الشعب الأذربيجاني واجبًا أخلاقيًا ودينيًا وقانونيًا ونعتقد أنه يجب إعادة ناغورنو قره باغ بالكامل إلى أحضان أذربيجان".

واستعرض رئيس المؤتمر مواقف قائد الثورة بضرورة "تحرير الأراضي الأذربيجانية"، و"الحفاظ على الأمن الأرمني لتلك الأراضي"، و"عدم عبور كلا الجانبين للحدود الدولية"، وأنه في حال "اقترب الإرهابيون من الجانب الإيراني للحدود، سنتخذ موقفا حازما".

وحدد الإمام الخامنئي الخطوط العريضة لهذه الركائز لحل أزمة ناغورنو قره باغ في خطاب ألقاه في 17 ربيع الأول من هذا العام لإنهاء الصراع الدموي بين الأرمن والآذريين وحل نزاع ناغورنو قره باغ، أحد أطول النزاعات الدولية في العالم.