إيران | السفير الآذري: لتوجيهات قائد الثورة الإسلامية وقعها لدى الشعب الاذربيجاني على صعيد التهدئة

لفت سفير اذربيجان لدى ايران بنياد حسينوف إلى أهمية وأثر توجيهات قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي على صعيد التهدئة في قره باغ.

وقال سفير باكو خلال خلال المؤتمر العالمي "قره باغ 17 ربيع" اليوم الاثنين، إنه "كانت لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية في ايران وقعها لدى الشعب الاذربيجاني على صعيد التهدئة".

وأضاف إن بلاده "لا تريد الانتصار في الحرب وانما ننشد السلام للمنطقة".

وأكد سفير اذربيجان أن العلاقات الايرانية الاذربيجانية تتنامى في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الشعبان الايراني والاذربيجاني سينعمان بالفائدة من التعاون بينهما.

هذا ولاحظ حسينوف ان "الاراضي الاذربيجانية التي تم تحريرها قد تعرضت لتدمير ممنهج"، فيما كان المسؤولون الإيرانيون يؤكدون على أهمية مشاركة طهران في إعادة الإعمار.