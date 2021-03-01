إيران | عراقجي يؤكد موقف بلاده المعارض لاحتلال الأراضي الأذربيجانية

أكد مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي أن بلاده كانت ولا تزال تعارض احتلال الأراضي الأذربيجانية، في تجديد لموقف إيران من نزاع مرتفعات قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان.

وأتى موقف المسؤول الإيراني رفيع المستوى خلال المؤتمر العالمي "قره باغ 17 ربيع" الذي يعقد بهدف الدفاع عن وحدة الاراضي الأذربيجانية والتركيز على بيانات قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي في 17 ربيع حول أزمة قره باغ.

وإذ لفت مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية إلى أن جمهوريتا اذربيجان وارمينيا رجحتا متابعة الازمة بينهما عبر مجموعة مينسك، أكد موقف بلاده الداعم لوحدة أذربيجان.

وشدد عراقجي خلال كلمته في المؤتمر الذي تستضيفه مدينة قم على أن إيران تتبنى سياسة حسن الجوار مع مختلف دول المنطقة.