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سوريا | "الشباب المقاوم نبض الامة " فعالية في الذكرى الأولى لاستشهاد الطالبين محمد سليم وزياد منصور

بدعوة من رابطة فلسطين الطلابية، أقيمت اليوم السبت، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الطالبين المجاهدين محمد سليم سليم وزياد منصور على مدرج المعاهد التجارية بالمزة، فعالية حملت عنوان" الشباب المقاوم _نبض الامة".
کد خبر: ۱۰۳۷۴۸۳
تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۳ 27 February 2021
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واشار المشاركون في الفعالية الى أهمية دور الشباب في مسيرة المقاومة، مسلطين الضوء على مسيرة الشهداء القادة الشباب ضياء تلاحمة مهند الحلبي جهاد مغنية معاذ عاجوري وزياد منصور.

وأكدت الكلمات التي ألقيت على انتماء الشباب وطاقتهم التي تصنع النصر وحيوتهم في مسار المقاومة بما يجعلها متجددة وقادرة على مراكمة الخبرات، مشددةً على أن تضحيات المقاومين ستثمر النصر على كافة جبهات محور المقاومة.

وفي نهاية الفعالية أدت مجموعة من الطلبة قسم الوفاء لدم الشهداء وتم تكريم اسرتي الشهيدين المجاهدين.

يذكر ان الشهيدين سليم سليم وزياد منصور قد ارتقيا في استهداف صهيوني لموقع تابه لحركة الجهاد الإسلامي في العاصمة السورية دمشق في 24/2/2020.

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مجتمع سوریا لشباب المقاوم نبض الأمة
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