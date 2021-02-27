ايران | الصحة: تسجيل 7975 إصابة جديدة و81 حالة وفاة بكورونا

السلطات الصحية الايرانية تعلن ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد الى مليون و623 ألفا و159 حالة مؤكدة عقب تسجيل 7975 اصابة جديدة خلال 24 ساعة.

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية سیما سادات لاري عن تسجيل 7975 إصابة جديدة و81 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرةً الى تعافي أكثر من مليون و386 ألف شخص لحد الآن.

وقالت سادات لاري في تصريح اليوم السبت: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية اليوم السبت تم تسجيل 7975 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليون و623 ألفا و159 إصابة مؤكدة.

وأوضحت أنه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 418 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفتت لاري الى تعافي مليون و386 ألفا و534 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت ان 3729 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشارت الى تسجيل 81 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 59980 حالة وفاة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية انه تم إجراء 10 ملایین و793 ألفا و788 إختبارًا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.